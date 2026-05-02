फुझोउमा डिजिटल चीन शिखर सम्मेलन: रोबोटदेखि एआईसम्म उन्नत प्रविधिको प्रदर्शनी

काठमाडौ ।

चीनको फुझोउ शहरमा आयोजित नवौं डिजिटल चीन शिखर सम्मेलनमा अत्याधुनिक प्रविधि र डेटा विकासका विविध प्रयोगहरू प्रस्तुत गरिएको छ।

करिब ५६ हजार वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको प्रदर्शनीमा मानवजस्तै रोबोटहरूले आगन्तुकलाई स्वागत गरेका छन् भने लेखन, चिया बनाउने र खेल खेल्ने रोबोटहरूले प्रविधिको व्यावहारिक प्रयोग देखाएका छन्।

प्रदर्शनीमा आगलागी जस्ता जोखिमपूर्ण अवस्थामा प्रयोग हुने उद्धार रोबोटदेखि स्वचालित रूपमा अवरोध पार गर्ने चारखुट्टे रोबोटसम्मका उपकरण राखिएका छन्।

करिब ४०० उद्यमहरूले ६ हजारभन्दा बढी अत्याधुनिक प्रविधि र उत्पादन सार्वजनिक गरेका छन्।

कृषि, स्वास्थ्य, उत्पादन र पर्यटन क्षेत्रमा डेटा एकीकरणका करिब १०० उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार उच्च गुणस्तरको डेटा कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकासका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। शिक्षा क्षेत्रमा एआईले पाठ्यसामग्री निर्माणको समय घटाएको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिले सेवा गुणस्तर सुधार गरेको छ।

श्रमिक दिवस बिदाको अवसरमा प्रदर्शनी सर्वसाधारणका लागि खुला रहनेछ, जहाँ आगन्तुकहरूले विभिन्न परियोजनामार्फत प्रविधिको प्रत्यक्ष अनुभव लिन सक्नेछन्।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com