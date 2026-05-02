फुझोउमा डिजिटल चीन शिखर सम्मेलन: रोबोटदेखि एआईसम्म उन्नत प्रविधिको प्रदर्शनी

काठमाडौ ।
चीनको फुझोउ शहरमा आयोजित नवौं डिजिटल चीन शिखर सम्मेलनमा अत्याधुनिक प्रविधि र डेटा विकासका विविध प्रयोगहरू प्रस्तुत गरिएको छ।
करिब ५६ हजार वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको प्रदर्शनीमा मानवजस्तै रोबोटहरूले आगन्तुकलाई स्वागत गरेका छन् भने लेखन, चिया बनाउने र खेल खेल्ने रोबोटहरूले प्रविधिको व्यावहारिक प्रयोग देखाएका छन्।
प्रदर्शनीमा आगलागी जस्ता जोखिमपूर्ण अवस्थामा प्रयोग हुने उद्धार रोबोटदेखि स्वचालित रूपमा अवरोध पार गर्ने चारखुट्टे रोबोटसम्मका उपकरण राखिएका छन्।
करिब ४०० उद्यमहरूले ६ हजारभन्दा बढी अत्याधुनिक प्रविधि र उत्पादन सार्वजनिक गरेका छन्।
कृषि, स्वास्थ्य, उत्पादन र पर्यटन क्षेत्रमा डेटा एकीकरणका करिब १०० उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ।
विज्ञहरूका अनुसार उच्च गुणस्तरको डेटा कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकासका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। शिक्षा क्षेत्रमा एआईले पाठ्यसामग्री निर्माणको समय घटाएको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिले सेवा गुणस्तर सुधार गरेको छ।
श्रमिक दिवस बिदाको अवसरमा प्रदर्शनी सर्वसाधारणका लागि खुला रहनेछ, जहाँ आगन्तुकहरूले विभिन्न परियोजनामार्फत प्रविधिको प्रत्यक्ष अनुभव लिन सक्नेछन्।
