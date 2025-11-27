डलरको भाउ बढ्दा ४४ अर्ब ऋण थपियो

काठमाडौं ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२|८३ को पहिलो चौमास (साउन–कात्तिक) सम्म आइपुग्दा सरकारले ५५ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ सार्वजनिक ऋण वृद्धि भएको छ । यससँगै कुल सार्वजनिक ऋण कात्तिक मसान्तसम्म २७ खर्ब २९ अर्ब ४१ करोडमा पुगेको छ । यो नेपालका कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४.६९ प्रतिशत बराबर रहको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु वर्षको जीडीपी ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपियाँ पुग्ने अनुमान गरेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्षको सुरुआतमा २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रहेको थियो । अमेरिकी डलरलगायत विदेशी मुद्राको दर बढ्दा कात्तिकसम्म ४४ अर्ब २२ करोड बराबरको अतिरिक्त ऋण भार थपिएको छ । पछिल्ला ७ वर्षमध्ये ४ वर्ष विनिमय दरका कारण ऋण बढेको छ ।

कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये ५३.२५ प्रतिशत वैदेशिक ऋण र ४६.७५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण रहेको छ । कात्तिकसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण १२ खर्ब ७५ अर्ब ९६ करोड आन्तरिक (जीडीपीको २०.८९ प्रतिशत) र १४ खर्ब ५३ अर्ब ४५ करोड बाह्य (जीडीपीको २३.८० प्रतिशत) रहेको छ ।सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ९५ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्यसहित योजना अघि बढाइरहेको छ । पहिलो चार महिनामा १ खर्ब ३८ अर्ब ७५ करोड ऋण प्राप्त भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको २३.२९ प्रतिशत हो । यस अवधिमा आन्तरिक ऋण प्राप्ति १ खर्ब २० अर्ब (३३.१५ प्रतिशत) बाह्य ऋण प्राप्ति १८ अर्ब ७५ करोड (८.०३ प्रतिशत) रेको छ । सार्वजनिक ऋण संकलनमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८६.४८ प्रतिशत रहेको छ भने बाह्य ऋणको हिस्सा १३.५२ प्रतिशतमा सीमित छ ।

उक्त अवधिमा सरकारले १ खर्ब ५० अर्ब ८८ करोड ऋण भुक्तानी गरेको छ, जुन वार्षिक विनियोजन (४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड)को ३६.७१ प्रतिशत हो । आन्तरिक ऋण भुक्तानी साँवा र ब्याज गरी १ खर्ब ३१ अर्ब ६५ करोड (३८.३२ प्रतिशत) तथा बाह्य ऋण भुक्तानी १९ अर्ब २३ करोड (२८.५१ प्रतिशत ) भएको छ । चार महिनामा सरकारद्वारा भुक्तानी गरिएको कुल रकममध्ये १ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड साँवा र २३ अर्ब २७ करोड ब्याजमा खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

अविशेषज्ञहरूले बढ्दो ऋण सेवा दायित्व, पुँजीगत खर्चको न्यूनता र वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षक बढिरहनुले दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व कमजोर हुने चेतावनी दिएका छन् । एकपछि अर्को वर्ष पुँजीगत खर्चभन्दा ऋण भुक्तानी प्राथमिकता बढ्दै गएका उदाहरणसमेत देखिएको छ। यद्यपि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांकले नेपालमा सार्वजनिक ऋण भार तीव्र गतिमा बढिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । ऋण संकलनको तुलनामा ऋण भुक्तानी अझै उच्च छ भने बाह्य ऋणको प्रवाह कमजोर देखिएको छ। विदेशी विनिमय दरको उतारचढावले ऋण दायित्व झनै बढाउने संकेत दिँदै वित्तीय सन्तुलनमा चुनौती थपिएकोे छ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com