“ह्वाइट हाउस नजिक गोलीबारी: दुई नेशनल गार्ड गम्भीर घाइते”

काठमाडौं ।
एफबीआई निर्देशक काश पटेलका अनुसार वाशिंगटन डीसीमा भएको गोलीबारीमा दुई नेशनल गार्ड सदस्य गम्भीर घाइते भएका छन्।
अधिकारीहरूका अनुसार आक्रमणकारीले स्थानीय समय अनुसार बिहान २स्१५ बजे नेशनल गार्डका सदस्यहरूमाथि गोली चलाएका थिए। घटना ह्वाइट हाउस नजिकै भएको थियो।
कानून प्रवर्तन स्रोतहरूले सीबीएस न्यूजलाई बताएअनुसार संदिग्ध आक्रमणकारी अफगानी नागरिक रहमानउल्लाह लकनवाल हुन्, जो २०२१ मा अमेरिका आएका थिए।
उक्त भिडन्तमा संदिग्ध व्यक्ति पनि घाइते भएका थिए र उनलाई अस्पताल लगिएको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संदिग्ध व्यक्ति “गम्भीर घाइते” भएको बताएका छन्।
यसैबीच, पश्चिम भर्जिनियाका गभर्नर प्याट्रिक मोरिसेले सुरुमा दुवै नेशनल गार्ड सदस्य मारिएको बताएका थिए, तर पछि उनले उनीहरूको अवस्थाको बारेमा विवादास्पद रिपोर्टहरू प्राप्त गरिरहेको लेखे।
अमेरिकी रक्षा सचिव पिट हेगसेथका अनुसार आक्रमणपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले वासिङ्टन डीसीमा ५०० थप नेशनल गार्डहरू तैनाथ गर्ने आदेश दिएका छन्।
