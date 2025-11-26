लुटपाट र अभद्र व्यवहारमा संलग्न १३ जना पक्राउ

काठमाडौँ ।
देशी–विदेशी पर्यटकको भीडभाडले सजिएको ठमेल क्षेत्रमा पछिल्लो समय बढ्दै गएको हैरानी, लुटपाट र जबरजस्ती यौनजन्य क्रियाकलापमा धकल्ने जस्ता घटनाबारे निरन्तर गुनासो आएपछि प्रहरीले विशेष अनुगमन–अपरेसन सञ्चालन गरेको छ। मङ्सिर १० गते राति १:१० बजेतिर प्रहरी वृत्त लैनचौरबाट खटिएको टोली र ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का पदाधिकारी मिलेर गरेको संयुक्त निगरानीका क्रममा १३ जना युवायुवतीलाई पक्राउ गरिएको छ।
अनुगमनमा खटिएका प्रहरी तथा परिषद्का प्रतिनिधिमै प्रत्यक्ष हातपात तथा गालीगलौज गर्दै अभद्र व्यवहार प्रदर्शन गरेपछि उनीहरूलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ। अभद्र व्यवहार गर्न नहुने कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट ४ दिनको म्याद थप अनुमति लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ।
पर्यटकलाई ‘हैरानी–लुटपाट’ गर्दै आकर्षित गर्ने रणनीति
प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले ठमेलको भीडभाडयुक्त क्षेत्रलाई आधार बनाएर रातिको समय पाहुनामाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने, झुक्याउने, पैसा छिन्ने, र जबरजस्ती विभिन्न गतिविधिमा धकेल्ने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ।
पर्यटक सुरक्षा बढाउन प्रहरीले यस्तो अपरेसनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।
अनुगमनका क्रममा पक्राउ गरिएका यी हुन् १३ जना :
1. बादल तामाङ (१९) — काभ्रे मण्डनदेउपुर–५, हाल ठमेल–२६
2. गणेश नाथ (२२) — बाजुरा बडीमालिका–४, हाल मनमैजु–११
3. बिशाल थापा मगर (२४) — तनहुँ बन्दिपुर–३, हाल गोलढुङ्गा–९
4. गणेश तामाङ (२०) — सिन्धुली दुधौली–६, हाल बालाजु–१६
5. सागर मगर (१९) — सर्लाही बाग्मती–२, हाल गल्कोपाखा–२६
6. रमेश क्षेत्री (२२) — सुनसरी इटहरी–२१, हाल पक्नाजोल–१६
7. बिशाल नेपाली (१९) — दोलखा गौरिशंकर–२, हाल भक्तपुर चाँगुनारायण
8. मिलन नेपाली (२१) — रामेछाप बाम्तेभण्डर, हाल गोंगबु–२६
9. बिवश खनखवास (२२) — गोरखा नगरपालिका–४, हाल कालधारा–१६
10. अभिषेक थापा (२३) — बाँके नेपालगञ्ज–१, हाल कलंकी–१४
11. सन्जय लामा (२२) — काभ्रे रोशी–१, हाल मनमैजु–११
12. प्रतिमा डाँगी (२०) — दाङ घोराही–१४, हाल शेषमती–११
13. प्रमिला पुन मगर (२१) — दाङ घोराही–१४, हाल शेषमती–११
ठमेलमा सुरक्षित पर्यटन: प्रहरीको प्राथमिकता
ठमेल क्षेत्रमा अपराध नियन्त्रण, पर्यटक सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा रात्री व्यवसायको मर्यादित सञ्चालनलाई ध्यानमा राख्दै प्रहरीले पछिल्ला दुई सातादेखि कडाइका साथ अनुगमन थालेको छ।
प्रहरी वृत्त लैनचौरका अनुसार “पर्यटक झुक्याउने तथा अवैध गतिविधिमा संलग्न समूहहरूलाई कारबाहीका दायरामा ल्याउन निरन्तर चेकजाँच चलाइने” छ।
व्यवसायी र स्थानीयले पनि प्रहरीको कदमलाई स्वागत गर्दै थप कडाइको माग गरेका छन्। रात्री क्षेत्रमा विदेशी पाहुनामाथि बढ्दो जोखिमले नेपालको पर्यटन छविमै असर परेको भन्दै तत्काल नियन्त्रण आवश्यक भएको उनीहरूको तर्क छ।
