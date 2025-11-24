नेपाली सनातन संस्कृति र साहित्यले सामाजिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउछ: पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

काठमाडौँ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले हाँडीगाउँको ऐतिहासिक महत्त्व, सम्पदा र संस्कृतिले लिच्छविकालिन पहिचाहनलाई स्थापित गरेको बताएका छन् ।
काठमाडौंको हाँडीगाउँमा कैलाशकुट सामाजिक अभियानको तेस्रो साधारण सभाको आज उद्घाटन गर्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नेपाली सनातन संस्कृति र साहित्यले सामाजिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउने बताए ।
प्राध्यापक अभि सुवेदीले काठमाडौं उपत्यकाकै पुरानो बस्ती हाँडीगाउँ अनुसन्धान र साहित्यका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापतिले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र विकासमा विशेष ध्यान दिएको बताए।
त्यस अवसरमा इतिहास र संस्कृतिका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याएका प्राध्यापक डाक्टर प्रयाग राज शर्मालाई सम्मान गर्नुका साथै २०१९ सालमा विशाल पुस्तकालय स्थापना गर्ने भरतमणि आचार्य दिक्षितलाई मरणेपरान्त सम्मान गरिएको थियो ।
आजै सम्पन्न कैशालकुट सामाजिक अभियानको तेस्रो साधारण सभाले महेश कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ११ सदसीय नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ ।
अभियानको उपाध्यक्षमा उत्तम राज त्रिपाठी, महासचिवमा मोहन कुमार पौडेल, सचिवमा प्रभुराज पौडेल कोषाध्यक्षमा गणेश बहादुर पाण्डे र सदस्यहरुमा तीर्थ बहादुर बज्राचार्य, कमल नेपाल, सुरेन्द्र प्रसाद रेग्मी, ज्योतिका महर्जन, श्यामहरि नापित र लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ रहेका छन् ।
अभियानका अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले विभिन्न क्षेत्रमा चेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै सामाजिक हितमा काम गर्दै आएको बताए ।
