काठमाडौँ।
भारतीय वरिष्ठ अभिनेता धर्मेन्द्रको निधन भएको छ। ८९ वर्षीको उमेरमा सोमबार दिउँसो १ बजेतिर आफनै घरमा उनको निधन भएको समाचार एजेन्सी आईएएनएसले जनाएको छ।
उनको परिवारबाट कुनै आधिकारिक वक्तव्य भने जारी गरिएको छैन। विले पार्ले शवदाह गृहमा धेरै चलचित्रकर्मीहरू भेला भएका छन्। धर्मेन्द्रका परिवारका सदस्यहरू पनि त्यहाँ उपस्थित रहेको भारतीय सञ्चार माध्यम आजतकले जनाएको छ।
अमिताभ बच्चन, उनका छोरा तथा अभिनेता अभिषेक बच्चन पनि स्वर्गीय अभिनेतालाई अन्तिम बिदाइ दिन पुगेका छन्। यद्यपि आधिकारिक बयान आउन बाँकी छ। धर्मेन्द्र लामो समयदेखि बिरामी थिए।
करण जोहरले धर्मेन्द्रको निधनको पुष्टि गर्दै आफ्नो आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमा उनलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्
