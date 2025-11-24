भियतनाममा बाढीकाे वितण्डा: कम्तीमा ९० जनाको मृत्यु, १२ बेपत्ता

काठमाडौं ।
भियतनाममा अविरल वर्षापछि आएको बाढीमा परी कम्तीमा ९० जनाको ज्यान गएको छ भने १२ जना बेपत्ता भएका छन् ।
बाढीबाट एक लाख ८६ हजार घरमा क्षति पुगेको । यस्तै करिब ३० लाख वस्तुभाउ बाढीमा बगेका छन् । बाढीबाट अहिलेसम्म करोडौं डलर बराबरको क्षति भएको भियतनाम सरकारले जनाएको छ ।
पहाडी प्रान्त डाक लाक बाढीबाट नराम्रोसंग प्रभावित भएको छ । त्यहाँ मात्रै ६० जनाको ज्यान गएको छ । बाढीबाट सडक र रेलवे सञ्जाल क्षतविक्षत भएको छ भने साढे दुई लाख बढी मानिस अँध्यारोमा बस्न बाध्य भएका छन् ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सेना र प्रहरी परिचालन गरिएको छ । अधिकांश क्षेत्रमा डेढ मिटरसम्म पानी जमेको छ भने कतिपय क्षेत्रमा त पाँच मिटरसम्म पानी जमेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
