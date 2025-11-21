 दुबई एयर शोमा भारतको लडाकु विमान ‘तेजस’ दुर्घटनाग्रस्त, पाइलटको मृत्यु

काठमाडौँ।

संयुक्त अरब इमिरेट्समा भइरहेको दुबई एयर शोमा भारतको स्वदेशी लडाकु विमान ‘तेजस’ प्रदर्शनका क्रममा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। भारतीय समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार विमान आज दिउँसो २:१० बजे खसेको हो।

भारतीय वायुसेनाले दुर्घटनाको पुष्टि गर्दै पाइलट गम्भीर घाइते भएको र उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जानकारी दिएको छ। पीटीआईले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा विमान तीव्र गतिमा जमिनतिर खसेको तथा त्यसपछि आगो र कालो धुवाँको मुस्लो उठेको देखिन्छ।

एसोसिएटेड प्रेसका अनुसार एयर शो दुबईको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो विमानस्थल—अल मकतूम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भइरहेको छ। दुर्घटनापछि विमानस्थल क्षेत्रमा कालो धुवाँ देखिएको र आपतकालीन साइरन बजेको बताइएको छ।

एकल–इन्जिन ‘तेजस’ लडाकु विमान हिन्दुस्तान एरोनटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा पूर्ण रूपमा स्वदेशी प्रविधिमा विकसित गरिएको हो। टाढाबाट लक्ष्य भेद्न सक्ने, राडारबाट बच्न सक्षम तथा भारी हतियार बोक्न सक्ने क्षमताका कारण यो विमान भारतको महत्त्वपूर्ण रक्षा परियोजनामध्येको एक मानिन्छ।

