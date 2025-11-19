आन्ध्र प्रदेशमा माओवादी सुरक्षा बलसँग भिड्दा ६ माओवादी मारिए

काठमाडौँ।
आन्ध्र प्रदेशको राम्पाचोडावरम वन क्षेत्रमा माओवादी र सुरक्षा बलबीच भएको भिडन्तमा कम्तीमा ६ माओवादी मारिएका छन्। यो घटना शीर्ष माओवादी नेता मद्वी हिड्मा मारिएको एक दिनपछि भएको हो।
भारतका सुरक्षा अधिकारीहरूले जानकारी दिए अनुसार, माओवादीहरूले छत्तीसगढ र तेलङ्गानाबाट आन्ध्र प्रदेश प्रवेश गर्न प्रयास गर्दैछन्। यसक्रममा, कडा निगरानी र सुरक्षा अपरेसन सञ्चालन भइरहेको छ।
१७ नोभेम्बरदेखि शुरू भएको विशेष सुरक्षा अपरेसनको क्रममा १८ नवेम्बर बिहान भएको भिडन्तमा माओवादी केन्द्रीय समिति सदस्य हिड्मासहित पाँच माओवादी मारिएका थिए।
यता, भारतीय प्रहरीका अनुसार, हालसम्म ५० जना माओवादीहरूलाई पक्राउ गरिएको छ। ती मध्ये स्पेशल जोनल कमिटी सदस्यदेखि क्षेत्रीय समिति सदस्यसम्मका माओवादी नेताहरू समावेश छन्। पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरूबाट ठूलो मात्रामा हतियार र विस्फोटक सामग्री बरामद गरिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।
माओवादीहरूको आन्ध्र प्रदेश प्रवेशको आशंका
विशेषज्ञहरूले भनेका छन् कि हिड्माको मृत्यु पछि माओवादीहरूले आन्ध्र प्रदेशको शहरी क्षेत्रहरूमा प्रवेश गरी पुनः संगठन निर्माण गर्न र भविष्यका कारबाहीहरू योजना बनाउन प्रयास गर्ने आशंका छ।
आन्ध्र प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्था समन्वय गर्दै रहेका डीजीपी हरीश कुमार गुप्ता, एडीजी महेश कुमार लड्डा र सिआइबी प्रमुख रामकृष्णा जसको अगुवाईमा यो अपरेसन भइरहेको छ, यसलाई सफल भएको दाबी गरेका छन्।
विशेष सुरक्षा अपरेसन जारी
भारतका सुरक्षा अधिकारीहरूले थप जानकारी दिएका छन् कि छत्तीसगढका सुकमा, विजापुर, नारायणपुर र बस्तर जिल्लामा माओवादीहरूको गतिविधि वृद्धि भएको छ। हिड्माको मृत्युले यी क्षेत्रहरूको सुरक्षा स्थिति झनै जटिल बनाएको छ।
अहिले आन्ध्र प्रदेशका विभिन्न जिलामा सुरक्षा बलको अभियान जारी छ र माओवादीहरूको सम्भावित गतिविधिहरूको निगरानी राखिएको छ।
प्रतिक्रिया