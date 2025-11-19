बंगलादेशमा शेख हसिनाको अभिव्यक्ति राखेर समाचार प्रकाशन नगर्न सरकारको चेतावनी

एजेन्सी।

बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाका सबै अभिव्यक्तिहरू सञ्चारमाध्यमहरू (मुद्रण, टीभी, अनलाइन) मा प्रकाशन तथा प्रशारण नगर्न कडा चेतावनी दिएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको कारण देखाउँदै बंगलादेश राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा संस्थाले विज्ञप्ति जारी गरी हसिनालाई ‘दोषी र भगौडा’ घोषित गरेको हो । सरकारले उनका भनाइले देशमा हिंसा, अशान्ति र सामाजिक सद्भाव भड्काउन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

अन्तरिम सरकारले हसिना र पूर्वगृह मन्त्री असदुज्जमान खान कमाललाई देश फर्काउन इन्टरपोलको मद्दत लिने तयारी गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणका अभियोजकले फैसलाको प्रतिलिपि र गिरफ्तारी वारेन्ट इन्टरपोलमा पठाउने प्रक्रिया सुरु भएको बताएका छन् ।

यसैबीच, हसिनालाई मृत्युदण्ड दिइएको फैसलाको विरुद्धमा उहाँकै प्रतिबन्धित पार्टी आवामी लिगले आज देशव्यापी बन्दको आयोजना गरेको छ । पार्टीले ढाकाको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणको फैसला खारेज गर्दै अन्तरिम सरकारका प्रमुख मोहम्मद युनुससहित मन्त्रीहरूको तत्काल राजीनामाको माग गरेको छ ।

आवामी लिगका नेता जहाँगिर कबिर नानकले यो फैसला ‘पक्षपातपूर्ण र राजनीतिक प्रतिशोध’ भएको आरोप लगाउँदै अदालतको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com