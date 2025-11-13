सिराहामा अवैध लागुऔषधसहित ४ जना पक्राउ

काठमाडौं । 

सिराहा प्रहरीले अवैध लागुऔषधसहित चार जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। सिराहा नगरपालिका–१ मा लागुऔषध बिक्री वितरण भइरहेको गोप्य सूचनाको आधारमा लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो गोलबजार, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहा र वडा प्रहरी कार्यालय सिराहाको संयुक्त टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो।

प्रहरीले स ११ च ५४८५ नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार सिराहा नगरपालिका–१७ का राम जीवन यादव (२५) र दीपककुमार यादव (२७) को साथबाट ब्राउन सुगर जस्तो देखिने २४ ग्राम ८२० मिलीग्राम पदार्थ बरामद गरेको जनाएको छ।

त्यस्तै, सिराहा नवराजपुर गाउँपालिका–५ कुसण्डीबाट जगतपुरतर्फ जाँदै गरेको स १० प ५३२६ नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार नवराजपुर–१ का ऋषि कुमार यादव (२०) र भगवानपुर–५ का देवेन्द्र कुमार यादव (१८) लाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। उनीहरूबाट डाईजोपाम, प्रोमेथाजाईन, ब्रुफेनफाईन एम्पुल तथा सिरिन्ज बरामद गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।

