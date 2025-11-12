अजरबैजान नजिक टर्कीको सैन्य विमान दुर्घटना, सबै २० जनाको मृत्यु

अजरबैजान ।
एक सैन्य मिसन सकेर फर्किरहेको टर्कीको वायुसेनाको कार्गो विमान मंगलबार जर्जिया–अजरबैजान सीमा नजिक दुर्घटनाग्रस्त हुँदा विमानमा सवार सबै २० जनाको मृत्यु भएको टर्कीको रक्षा मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ।
रक्षा मन्त्रालयका अनुसार सी–१३० हरक्यूलिस प्रकारको उक्त विमान नियमित उडान क्रममा जर्जियाको सिघ्नाघी क्षेत्र नजिक, अजरबैजानसँगको सीमाबाट करिब पाँच किलोमिटर टाढा दुर्घटनाग्रस्त भएको हो। उद्धार टोली घटनास्थल पुगेपछि विमानमा सवार कसैलाई पनि जीवित फेला पार्न नसकिएको जर्जियाली अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
जर्जियाको हवाई यातायात नियन्त्रक संस्था ‘साकाएरोनाभिगेत्सिया’ का अनुसार उक्त विमान जर्जियाको हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गरेलगत्तै राडारबाट अचानक हराएको थियो। केही मिनेटपछि सीमावर्ती डोंगर क्षेत्रमा ठूलो आगोको लप्का देखिएपछि स्थानीय सुरक्षा निकायले खोज तथा उद्धार कार्य थालेका थिए।
दुर्घटनाको कारण प्रारम्भिक रूपमा प्राविधिक त्रुटि हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ, तर औपचारिक अनुसन्धान सुरु गरिएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगानले दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका सैनिकप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दै परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गरेका छन्।
विमान दुर्घटनापछि टर्की र जर्जियाले संयुक्त रूपमा दुर्घटना स्थल सुरक्षित गर्दै जाँच टोली परिचालन गरेका छन्। दुर्घटनास्थलबाट प्राप्त प्रारम्भिक दृश्यहरूमा विमान पूर्ण रूपमा जलेको र छरपस्ट भएको देखिएको बताइएको छ।
यो पछिल्ला वर्षहरूमा टर्की वायुसेनासँग भएको सबैभन्दा ठूलो सैन्य विमान दुर्घटनामध्ये एक मानिएको छ।
प्रतिक्रिया