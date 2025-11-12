इस्लामाबादमा जिल्ला अदालत बाहिर आत्मघाती विस्फोट, १२ जनाको मृत्यु

काठमाडौं ।

पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा मंगलवार जिल्ला अदालत बाहिर भएको आत्मघाती विस्फोटमा कम्तीमा १२ जनाको मृत्यु भएको छ भने २७ जना घाइते भएका छन्। गृहमन्त्री मोहसिन नक्वीका अनुसार एक आत्मघाती हमलाकारीले न्यायिक परिसरको अगाडि आफ्नो विस्फोटक पदार्थले भरिएको ज्याकेट विस्फोट गराएको थियो।

विस्फोटपछि प्रहरी र उद्धार टोलीहरू तुरुन्तै घटनास्थलमा पुगेका थिए र घाइतेहरूलाई पाकिस्तान मेडिकल साइन्सेज संस्थानमा उपचारका लागि लगिएको छ। इस्लामाबाद प्रहरीका एक अधिकारीका अनुसार केही घाइतेहरूको अवस्था गम्भीर रहेकाले मृतकको संख्या अझ बढ्न सक्ने सम्भावना छ।

