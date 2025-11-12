मिसेस नेपाल वल्र्ड २०२५ को ट्यालेन्ट शो मञ्चमा छरिए प्रतिभाका रंग

अन्तर्राष्ट्रिय यात्रातर्फ अघि बढ्ने विवाहित सुन्दरीहरूको सौन्दर्य प्रतियोगिता मिसेस नेपाल वल्र्ड २०२५ को ट्यालेन्ट शो शुक्रबार राजधानीको जमलस्थित राष्ट्रिय नाचघरमा सम्पन्न भएको छ।
रंगमञ्चको त्यो साझ प्रतियोगीहरूको आत्मविश्वास, कलात्मकता र महिलाको बौद्धिक–सामाजिक पहिचान बोलिरहेको एउटा सुन्दर क्यानभासजस्तै बन्न पुग्यो।गीत, नृत्य, कविता, मुक्तक, गजल, योग, अभिनय, भाषण कला, स्ट्यान्डअप कमेडीदेखि फास्ट फेशनजस्ता प्रतिभाको रंगहरूले भरिएको ट्यालेन्ट शोमा सहभागीहरूले निर्णायक, अभिभावक र दर्शकको मन जित्न पूरा प्रयास गरे। शोमा सञ्जु भट्ट, एलिना केसी, निर्मला सुनुवार, विष्णु तिमिल्सिनाले गीत प्रस्तुत गर्दा कञ्चन झा, तारा खनाल, दिपिका तामाङ, कुसुम खड्का, सुम्निमा खापुङ, रक्षा पन्त, चन्द्रकला राई र सुमिना महर्जनको नृत्य प्रस्तुति मनमोहक बन्यो। इमायुङ राईले योगमार्फत सप्mट पावरको अर्को आयाम देखाइन्।
श्रीनी ढङ्ख्वा, शुभाना रोक्का र करुणा श्रेष्ठले कविता वाचनबाट मन जित्ने प्रयास गरे। विष्णु भण्डारीले मुक्तक र गंगा लामिछानेले गजल प्रस्तुत गरेर आकर्षित गर्ने प्रयास गरे।अरुणा लामाले फास्ट फेशनबारे प्रकाश पारिन्। विनिता अधिकारी र कल्पना विष्टले स्ट्यान्डअप कमेडी प्रस्तुत गरे। वक्तृत्व कलामा विद्या चौहान र रञ्जना बुढाथोकी तथा वकालतको प्रस्तुति सजनी जोशी र अभिनयमा रोजी थापाले आफ्नो शक्ति देखाए।
ट्यालेन्ट शोको निर्णायकमा नृत्य कोरियोग्राफर रामचन्द्र कोइराला, गीतकार दयाराम पाण्डे, अभिनेत्री पल्पसा डंगोल, थिएटर आर्टिस्ट सरिता गिरी, सञ्चार क्षेत्रका मार्केटिङ चीफ विनोद शर्मा, अधिवक्ता रविन्द्र तामाङ र नेपाल पर्यटन बोर्ड (गण्डकी प्रदेश) का वरिष्ठ निर्देशक मणिराज लामिछाने थिए।
ट्यालेन्ट शोपछि अब सबै आ“खा शनिबार प्रदर्शनी मार्गस्थित नेपाल पुलिस क्लबमा हुने फाइनलतर्फ तानिने भएको छ। प्रतियोगिताबाट मिसेस नेपाल वल्र्डसहित आठौ“ संस्करणको मिसेस नेपाल इन्टरनेसनल र एमएस इन्टरनेसनलका विजेता घोषणा हुनेछन्। मिसेस नेपाल वल्र्ड २०२५ विजेताले अमेरिकामा हुने मिसेस वल्र्डमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछिन्।
यसअघि २०२१ मा दीक्षा केसी, २०२३ मा पृथ्वीया थापा र २०२४ मा डेनिला कार्कीले मिसेस नेपाल वल्र्डको उपाधि जितेका थिए। पृथ्वीया थापाले मिसेस वल्र्ड २०२३ मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै ह्युम्यानिटेरियन अवार्डसमेत जितेकी थिइन्।
आयोजक रिबन इन्टरटेनमेन्टका अध्यक्ष निशुकान्त झाले यो केवल सौन्दर्यको प्रतिस्पर्धा मात्र नभई महिलाको नेतृत्व, आत्मविश्वास र सामाजिक उत्तरदायित्व उजागर गर्ने गहिरो अभियान भएको बताए। कोरियोग्राफर आश्विनीकान्त झाले मिसेस नेपाल वल्र्डलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अझ बलियो ब्रान्ड पहिचान दिलाउने योजना रहेको बताए। प्रतियोगितामा नृत्य कोरियोग्राफी सन्दीप भुजेलले गर्नेछन् । प्रतियोगिताको समन्वय सम्राट शाह, अञ्जन परियार र गंगा महर्जनले गर्नेछन्।
