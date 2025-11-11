दिल्लीमा कार विस्फोट : आठको मृत्यु, २० भन्दा बढी घाइते

काठमाडौं ।
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीको ऐतिहासिक लालकिल्लानजिक सोमबार साँझ भएको कार विस्फोटमा कम्तीमा आठ जनाको मृत्यु र २० भन्दा बढी घाइते भएको पुष्टि भएको छ । भारतीय गृह मन्त्रालयले घटनालाई आतंकवादी गतिविधिको सम्भावित कोणबाट अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।
दिल्लीको व्यस्त ट्राफिक सिग्नल नजिक रोकी राखिएको Hyundai i20 कार साँझ करिब साढे ६ बजे अचानक विस्फोट भएको थियो । विस्फोटको तीव्रताले वरिपरिका कम्तीमा छ वटा सवारीसाधनमा आगो सल्किएको र नजिकैका पसल तथा बिजुली पोल समेत क्षतिग्रस्त भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
घटनास्थलमा दिल्ली प्रहरी, अग्नि नियन्त्रण विभाग, फरेन्सिक टोली र National Investigation Agency (NIA) खटिएका छन् । घटनास्थल वरपरका CCTV फुटेज, नम्बर प्लेट र मोबाइल सिग्नल डेटा विश्लेषण गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
गृहमन्त्री अमित शाहले राति पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै विस्फोट Hyundai i20 मोडेलको कारभित्र भएको पुष्टि गर्दै भने, “सबै कोणबाट छानबिन भइरहेको छ । कुनै पनि दोषी उम्कने छैन ।” उनले सम्बन्धित निकायहरूलाई तत्काल रिपोर्ट बुझाउन निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भुटान भ्रमणमै रहँदै घटनाबारे टिप्पणी गर्दै भनेका छन्, “यस षड्यन्त्रको मूलसम्म पुग्नेछौं । आतंक मच्चाउने जो–कसैलाई पनि छोडिनेछैन ।”
घटनाको क्षति
विस्फोटले दिल्लीको पुरानो भागमा रहेको व्यस्त सडकमा क्षणभरमै भगदड मच्चिएको थियो । आगलागीका कारण कम्तीमा छ कार, दुई मोटरसाइकल र केही इ–रिक्सा जलेर नष्ट भएका छन् । नजिकका पसलहरूको सिसा फुटेको र सडकमा आगोको मुस्लो उठेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन् ।
घाइतेहरूलाई एलएनजेपी र सफदरजंग अस्पतालमा उपचारका लागि पठाइएको छ । केहीको अवस्था गम्भीर छ । फरेन्सिक अनुसन्धानकर्ताहरूले कारभित्र अमोनियम नाइट्रेट वा समान विस्फोटक पदार्थ प्रयोग भएको हुनसक्ने अनुमान गरेका छन् ।
सुरक्षा सतर्कता
घटनापछि दिल्लीसहित मुम्बई, उत्तर प्रदेश र हरियाणाका प्रमुख सहरहरूमा उच्च सुरक्षा सतर्कता जारी गरिएको छ । सार्वजनिक स्थल, मन्दिर, विमानस्थल र पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा प्रहरीको गस्ती बढाइएको छ ।
दिल्ली प्रहरी प्रमुख सञ्जय अरोराका अनुसार विस्फोट “दुर्घटनाजस्तो देखिए पनि, प्रारम्भिक प्रमाणहरूले योजनाबद्ध गतिविधिको संकेत” दिइरहेको छ । उनले भने, “घटनामा संलग्न हुनसक्ने व्यक्ति वा समूहको पहिचानका लागि प्राविधिक अनुसन्धान तीव्र छ ।”
अहिलेसम्म कुनै पनि समूहले घटनाको जिम्मेवारी लिएको छैन । तर, भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले यसलाई ‘संवेदनशील सुरक्षा त्रुटि’को रूपमा चित्रण गरेका छन् ।
विश्लेषकहरूको भनाइमा, लालकिल्ला जस्तो उच्च–सुरक्षा क्षेत्रभित्र यस्तो विस्फोट हुनु भारतको आन्तरिक सुरक्षामाथिको गम्भीर चुनौती हो ।
नेपालको सन्दर्भमा
क्षेत्रीय रूपमा भारतमा घटेका यस्ता घटनाले नेपालमा समेत सुरक्षा सतर्कता र खुफिया संयन्त्र सुदृढीकरणको आवश्यकता देखाएको छ ।
विशेष गरी खुला सीमाको कारण सिमानापार आवागमनमा निगरानी बढाउनुपर्ने र सूचना आदान–प्रदानको प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
प्रतिक्रिया