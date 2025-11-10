दिल्लीको लालकिल्ला नजिकै विस्फोट : १० जनाको मृत्यु, २४ घाइते

काठमाडौँ।

दिल्लीस्थित लालकिल्ला नजिकै विस्फोट हुँदा कम्तीमा १० जनाको ज्यान गएको छ भने २४ जना घाइते भएका छन्। कारमा विस्फोट भएको जनाइएको छ।

‘यो निकै शक्तिशाली विस्फोट थियो,’ दिल्ली प्रहरीलाई उधृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमले भनेका छन्। घाइतेहरुलाई दिल्लीको लोक नायक अस्पतालमा लगिएको छ।

कम्तीमा तीन वटा गाडीमा आगो लागेको बताइएको छ।

विस्फोटको प्रकृतिबारे अध्ययन गर्न फरेन्सिक टोली घटनास्थल पुगेको बताइएको छ।

‘लालकिल्ला मेट्रो स्टेसनको १ नम्भबर गेटमा पार्किङ गरिएको एउटा कारमा ठूलो विस्फोट भएको छ,’ दिल्लीको अग्नि नियन्त्रण सेवाले भनेको छ।

जलेको कारबाट धुवाँको मुस्लो उठेको दृश्य देखिएको छ। प्रहरीले दिल्लीसहित अन्य सहरमा पनि सतर्कता बढाएको बताएको छ।

