जनभावना अनुसार चलोस्, जेनजी सरकार

जेनजी आन्दोलनको बलिदान, संघर्ष र जनअभियानको परिणामस्वरूप बनेको वर्तमान सरकार केवल एउटा शासन प्रणालीको निरन्तरता होइन । यो न्याय, सुशासन र उत्तरदायित्व खोज्ने जनताको चाहनाको मूर्त रूप हो । त्यसैले, यस सरकारप्रति नागरिकको आशा, विश्वास र संवेदनशीलता असाधारण रूपमा उच्च छ । जनताले अब शब्द होइन, कार्यको प्रमाण खोजिरहेका छन् ।
तर पछिल्ला केही गतिविधिले ती आशामा बादल मडारिन थालेका छन् । निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, प्राथमिकतामा अस्पष्टता र केही मन्त्रीको व्यवहारले यो सरकार पनि विगतका ढर्रातिर फर्किने संकेत दिइरहेको अनुभूति नागरिकमा फैलिएको छ । यदि यो सरकारले जनताको विश्वास कायम राख्न चाहन्छ भने उसले आफ्ना नीति, निर्णय र कार्यशैलीलाई जनभावनासँग घनिष्ठ रूपमा जोड्नैपर्छ । जनताको पीडा, आकांक्षा र असन्तुष्टिको केन्द्रमा रहेर शासन गर्नु यसको पहिलो मूल जिम्मेवारी हो । सबैभन्दा पहिला, सरकारले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको संस्कृतिलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको क्रान्ति’, ‘जनताको सरकार’, ‘सुशासनको युग’ जस्ता नारा अब केवल भाषणका विषय होइनन्, व्यवहारका आधार बन्नुपर्छ । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने, निर्णय प्रक्रिया खुला राख्ने र नतिजामुखी नीति अपनाउने साहस देखाउन सके मात्र यो सरकार साँच्चिकै ‘जनताको सरकार’ कहलिन योग्य हुनेछ ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म सबैले आफ्नो बोली, व्यवहार र निर्णयमा संयम, विवेक र दक्षता प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ । जनताको मन जित्न भाषण होइन, परिणाम चाहिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, निर्वाचन तयारी, स्थानीय सेवा प्रवाह सुधार, रोजगार सिर्जना, र राजनीतिक स्थायित्वका क्षेत्रमा ठोस कदम चाल्न सक्नु नै सरकारको नैतिक बल र जनविश्वासको आधार हो ।
जनभावनाअनुसार चल्नुको अर्थ सस्तो लोकप्रियता खोज्नु होइन; जनताका वास्तविक हित र दीर्घकालीन अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नु हो । कहिलेकाहीँ सही निर्णय तुरुन्तै लोकप्रिय नदेखिए पनि, यदि त्यो राष्ट्रको भविष्यका लागि आवश्यक छ भने, सरकारले दृढता र दूरदृष्टिसहित अघि बढ्नुपर्छ । तर त्यो दृढता जनसरोकार, न्याय र नैतिकतामा आधारित हुनुपर्छ । कुनै व्यक्ति वा दलगत स्वार्थमा होइन । आज जनता नारा होइन, नतिजा मागिरहेका छन् । परिवर्तनका लागि बलिदान दिएका नागरिक अब इमानदार शासनको प्रतीक्षा गर्दैछन् । त्यसैले, यो समय जेनजी सरकारका लागि चुनौती मात्र होइन, अवसर पनि हो । आफूलाई वास्तविक ‘जनताको सरकार’का रूपमा प्रमाणित गर्ने अवसर ।
यदि यो सरकार जनभावनाविपरीत गयो भने इतिहासले क्षमा गर्ने छैन । तर, यदि यसले पारदर्शिता, सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको वास्तविक लडाइँमा दृढता देखायो भने यो सरकार केवल सफल होइन, ऐतिहासिक बन्न सक्छ । जेनजी आन्दोलनको रगत र बलिदानले जन्माएको सरकारले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेन भने त्यो आन्दोलनको मूल्य नै हराउनेछ । त्यसैले, जेनजी सरकारले सधैं सम्झिरहनुपर्छ । जनभावनाअनुसार चल्नु यसको विकल्प होइन, यसको अस्तित्वको मूल आधार हो ।
प्रतिक्रिया