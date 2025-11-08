टर्कीको लक्ष्य– २०३५ सम्म ८० अर्ब डलरको नवीकरणीय ऊर्जा लगानी

काठमाडौं ।

बढ्दो बिजुली मागलाई सम्बोधन गर्न टर्कीले २०३५ सम्ममा नवीकरणीय ऊर्जामा ८० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोत मन्त्री अल्पर्सलान बायरक्तरका अनुसार, यो लगानीबाट देशको वायु र सौर्य उत्पादन क्षमता १ लाख २० हजार मेगावाटसम्म पुर्‍याइनेछ।

लगानी घरेलु कोइलाबाट चल्ने पावर प्लान्टहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन र नयाँ उच्च–भोल्टेज प्रसारण लाइन तथा ट्रान्सफर्मर सबस्टेशन निर्माणमार्फत ग्रिड पूर्वाधार सुधारमा केन्द्रित हुनेछ। साथै, टर्कीले आणविक ऊर्जा विकासमा पनि आफ्नो प्रयासलाई तीव्र बनाउँदै लगेको छ।

