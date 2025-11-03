दोलखामा हिमपहिरो : तीनको मृत्यु, आठ जना बेपत्ता

काठमाडौं।
दोलखाको उच्च हिमाली क्षेत्र रोल्वालिङ उपत्यकास्थित यलुङ रि हिमाल क्षेत्रमा गएको हिमपहिरोमा परेर तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने आठ जना बेपत्ता रहेका छन्।
दोलखा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार आज बिहान करिब १०:३० बजे हिमपहिरो खसेको हो। उक्त हिमपहिरोमा नेपाली गाइडसहित १५ जनाको आरोही टोली परेको जनाइएको छ। टोली नाँ गाउँबाट यलुङ रि हिमाल आरोहणका लागि बिहानै प्रस्थान गरेको थियो।
प्रहरीका अनुसार मृतकको पहिचान खुलाइएको छैन। उद्धारका लागि प्रहरी टोली, स्थानीय र पर्यटन व्यवसायीहरू घटनास्थलतर्फ खटिएका छन्। हिमपहिरो गएको क्षेत्र उच्च हिमाली र दुर्गम भएकाले सञ्चार र आवतजावतमा कठिनाइ भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।
प्रारम्भिक जानकारी अनुसार हराएका मध्ये केही विदेशी नागरिक पनि रहेका बताइएको छ। तर, उनीहरूको नागरिकता र परिचय पुष्टि हुन बाँकी छ।
प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपीले भने, “घटनास्थल दुर्गम भएकाले उद्धार कार्यमा कठिनाइ भइरहेको छ। थप टोली परिचालन गरिएको छ।”
घटनाको विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
