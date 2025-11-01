एयरबस हेलिकप्टरको संगोष्ठीले नेपालको रोटरक्राफ्ट समुदायमा उडान सुरक्षाबारे जागरूकता बढायो

काठमाडौं ।
नेपालभरका सयभन्दा बढी विमानन व्यवसायी र पेशेवर काठमाडौंमा आयोजित एयरबस हेलिकप्टरको ‘सुरक्षा तथा समर्थन र सेवा’ सम्बन्धी संगोष्ठीमा सहभागी भए । यस कार्यक्रमको उद्देश्य हेलिकप्टर सञ्चालनमा सुरक्षा सचेतना र उत्कृष्ट अभ्यासलाई प्रवद्र्धन गर्नु थियो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सहयोगमा एयरबस हेलिकप्टरद्वारा आयोजित यो एकदिने संगोष्ठीले नियामक निकाय, सञ्चालनकर्ता र सुरक्षा विज्ञलाई दुर्घटना रोकथाम र डेटा–आधारित सुरक्षा प्रणालीहरूमा विचार–विमर्श गर्ने अवसर प्रदान ग¥यो ।
कार्यक्रमको उद्घाटन नेपालस्थित फ्रान्सकी राजदूत ह.ई. भर्जिनी कोर्तेवाल र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले संयुक्त रूपमा गर्नुभयो । कार्यक्रममा एयरबस हेलिकप्टरकी हेड अफ एभिएशन सेफ्टी एण्ड क्वालिटी फ्लोरेन्स भेरलुट, हेड अफ लाइट हेलिकप्टर्स प्रोग्राम जेरोम रोनसिन, र दक्षिण एशियाका प्रमुख सनी गुग्लानीले समेत सम्बोधन गर्नुभयो ।
‘एयरबसमा, सुरक्षा हरेक निर्णयको केन्द्रमा रहन्छ — डिजाइन र उत्पादनदेखि लिएर मर्मत, पाइलट तालिम र डेटा विश्लेषणसम्म,’ फ्लोरेन्स भेरलुटले बताउनुभयो ।
‘सुरक्षा कुनै स्थिर लक्ष्य होइनः यो एउटा सोच हो, जुन ज्ञान आदानप्रदान र निरन्तर सुधारमार्फत विकसित हुन्छ । यस प्रकारका संगोष्ठीहरूले हाम्रो साझा उद्देश्य — हरक हेलिकप्टर उडानलाई सुरक्षित बनाउने लक्ष्य — लाई सुदृढ गर्न मद्दत गर्छन्,’ उहाँले थप्नुभयो ।
दिनभरको कार्यक्रममा सहभागीहरूले एयरबसको विश्वव्यापी सुरक्षा दृष्टिकोण, दुर्घटना तथ्यांक, सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली र हेलिकप्टर फ्लाइट डेटा मोनिटरिबारे सत्रहरूमा भाग लिए । विज्ञहरूले हवाई कार्य सञ्चालन, मर्मत अभ्यास, र उच्च तनावपूर्ण परिस्थितिमा निर्णय लिने प्रक्रियाबारे पनि छलफल गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाली सञ्चालनकर्ताहरूले आफ्ना अनुभव र उत्कृष्ट अभ्यासहरू पनि साझा गर्नुभयो
।
संगोष्ठीको समापन आगामी वर्षहरूमा विश्वसनीयता र मर्मत सुधार गर्ने एयरबस हेलिकप्टरको योजनासँग सम्बन्धित सत्रका साथ भयो, जसले उत्पादन सुरक्षामा थप सुधार ल्याउने रोडम्याप प्रस्तुत ग¥यो ।
