सेनाका सहायक रथी विष्णुकुमार खड्का उपरथीमा बढुवा

काठमाडौँ ।

 नेपाली सेनाका सहायक रथी विष्णुकुमार खड्का उपरथी पदमा बढुवा भएका छन्। बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खड्कालाई उपरथी पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।

खड्का हालसम्म नेपाली सेनाको विपद् व्यवस्थापन निर्देशनालयमा कार्यरत छन्। बढुवासँगै अब उनको जिम्मेवारीमा समेत फेरबदल हुने तयारी भएको सेनाका स्रोतले जनाएका छन्।

यसअघि गणेशकुमार श्रेष्ठलाई रथी पदमा बढुवा गरिएको थियो। श्रेष्ठको बढुवापछि एक जना उपरथीको पद रिक्त रहेकोमा सो पदमा खड्काको बढुवा भएको हो।

त्यसअघि बलाधिकृत रथी निर्मलकुमार थापा अवकास भएपछि सेनाको पदसोपानमा केही समयदेखि रिक्तता देखिएको थियो। नयाँ बढुवासँगै सेनाको उच्च नेतृत्व संरचना पुनः पूर्ण भएको छ।

रक्षा मन्त्रालयका अनुसार बढुवा सिफारिस सेनाको बढुवा सिफारिस समितिले गरेको थियो, जसलाई मन्त्रिपरिषद्ले बुधवार स्वीकृति दिएको हो।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com