जलवायु परिवर्तनले म्याराथनमा रेकर्ड कम बन्ने

लन्डन, (एजेन्सी)
नयाँ अनुसन्धानले दाबी गरेको छ कि जलवायु परिवर्तनले धावकहरूले म्याराथन रेकर्ड तोड्ने सम्भावनालाई कम गरिरहेको छ । अमेरिकामा आधारित गैर–नाफामुखी संस्था क्लाइमेट सेन्ट्रलको एक अध्ययनले बतायो कि बढ्दो तापक्रमले केही दौडहरूमा रेकर्ड तोड्ने अवस्थालाई लगभग असम्भव बनाएको छ ।
यसले यो पनि भविष्यवाणी गरेको छ कि अनुकूलको दौड अवस्थामा यसले पुरुषहरूको लागि ४ डिग्री सेल्सियस र महिलाहरूको लागि १० डिग्री सेल्सियसको रूपमा परिभाषित गर्दछ । सन् २०४५ सम्ममा २२१ विश्वव्यापी म्याराथनहरू मध्ये ८६% मा कम सम्भावना हुनेछ ।
बर्लिन म्याराथन सेप्टेम्बरको बेमौसमीमा २४ डिग्री सेल्सियसमा आयोजना गरिएको थियो । यस्तै, विश्वका सात म्याराथनमध्ये अर्को दुई प्रतियोगिता टोकियो र लन्डनमा क्रमशः मार्च र अप्रिलमा आयोजना गरियो । ती महिनामा २० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथिको तापक्रम थियो ।
विश्व एथलेटिक्सका अध्यक्ष सेबास्टियन कोएले गत महिना भनेका थिए कि खेलाडीहरूलाई असुरक्षित अवस्थाबाट जोगाउन विश्व एथलेटिक्स च्याम्पियनशिप जस्ता प्रतियोगिताहरूमा म्याराथन जस्ता सहनशीलता कार्यक्रमहरू छुट्टाछुट्टै वर्षको फरक समयमा आयोजना गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
पुरुष म्याराथनको दुई घण्टा ३५ सेकेन्डको विश्व रेकर्ड सन् २०२३ मा शिकागोमा केल्भिन किप्टमले बनाएका थिए । रूथ चेपन्गेटिचले २०२४ मा शिकागोमा महिलाको विश्व रेकर्ड कायम गरिन् । रूथलाई हाल एन्टी–डोपिङ नियम उल्लंघन स्वीकार गरेपछि तीन वर्षको लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
विगत सात वर्षमा पुरुषहरूको रेकर्ड दुई मिनेट २२ सेकेन्डले घटेको छ, जसमा समयको सुधारलाई व्यापक रूपमा नयाँ जुत्ता प्रविधिको कारणले गर्दा भएको छ । पूर्व महिला विश्व रेकर्डधारक क्याथरिन एनडेरेबाले भनिन् “जलवायु परिवर्तनले म्याराथनमा असर गरेको छ ।
“डिहाइड्रेसन एक साँच्चिकै जोखिम हो र साधारण गलत गणनाले दौड सुरु हुनुभन्दा पहिले नै समाप्त गर्न सक्छ । अब प्रत्येक पाइलाले सन्देश बोकेको छ – यदि हामीले हाम्रो पृथ्वीको ख्याल राखेनौं भने, हाम्रो सबैभन्दा बलियो पाइला पनि कम हुनेछ।“
न्यूयोर्क र बोस्टन म्याराथन जितेका इब्राहिम हुसेनले भने: “जलवायु अब कोर्सको हिस्सा हो । यदि हामीले यसलाई सुरक्षित गरेनौं भने सबैका लागि भविष्यको रेकर्ड र आनन्द कम हुँदै जानेछ ।
