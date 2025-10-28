आज हुने खेलमा सावित्रा, प्रीति र एन्जिलाले नखेल्ने

काठमाडौं।
नेपाली राष्ट्रिय महिला टोलीले आज बुधबार भारती टोलीसँग एक मैत्री खेल खेल्दैछ । यो खेल वास्तवमा भोलि बिहीबार खेल्ने तया थियो । तर, केही प्राविधिक कारणले गर्दा खेलको शेड्युल एकदिन अगाडि सारियो । यस खेलमा नेपाली टोलीका मुख्य खेलाडीहरू कप्तान सावित्रा भण्डारी, मिडफिल्डर प्रिती राई र गोलकिपर एन्जिला तुम्बापो सुब्बाले खेल्न पाउने छैनन् ।
सावित्रा र एन्जिला भारतको गुवाहाटीबाटै क्लब ड्युटीका लागि जाने बताइएको छ । उनी न्युजिल्याण्डको क्लब र एन्जिला भारतकै सेथुमा खेल्न जाने छन् । प्रीति भने टोलीसँगै बागडोग्रा पुगेर नेपाल आउने र त्यसपछि जोर्डन जाने छिन् ।
यो खेल ४८ घण्टा नबित्दै खेल्न लागेको छ । नेपाली टोलीले सोमबार मात्रै त्रिदेशीय मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिताअन्तर्गत भारतीय टोलीसँग खेलेको थियो । जसमा, नेपालले भारतलाई उनीहरूकै भूमिमा २–१ ले हराउन सफल भयो । नेपाली टोली शिलोंगबाट सिक्किममा गएर खेल्नेछ ।
वास्तवमा फिफाको नियमअनुसार दुई खेलको दूरी कमसेकम ७२ घण्टा हुनुपर्छ । फिफाले खेलाडीहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी यो नियम बनाएको हो । तर, यहाँ नेपाली टोलीले छिटै खेल्नु पर्दा शायद फिफाको नियमविरुद्ध जानेछ । यसमा, अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले पनि कुनै जिम्मेबारी लिएको देखिँदैन ।
प्रतिक्रिया