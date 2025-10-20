‘म विदेश भागेको होइन, डेंगु उपचारमा थिएँ’ : पूर्वमन्त्री खड्का

काठमाडौँ।
‘विदेश भागे’ भनी हल्ला फैलिएका पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्का अन्ततः सार्वजनिक भएका छन् । जेनजी आन्दोलनको समयमा आगजनी भएको आफ्नै घरमा आज खड्का पहिलोपटक देखिएका हुन् । उनी हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको निगरानीमा छन् , जहाँ विदेशी तथा स्वदेशी लाखौं रुपैयाँ घरमा राखिएको आरोपको छानबिन भइरहेको छ।
तर, खड्काले यस्ता सबै आरोपको खण्डन गर्दै दशैंका लागि साटेर राखिएको २० र ५० रुपैयाँका नोटहरू जलाएर योजनाबद्धरूपमा आफ्नो चरित्र हत्या गरिएको दाबी गरेका छन् । उनले आन्दोलनको दिन आफ्नै घरमा रहेको पनि स्पष्ट पारे ।
नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका खड्काले आफूविरुद्ध गरिएको गलत प्रचारको खण्डन गर्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्। “मसँग दुई–चार लाख रुपैयाँ नहुन सक्छ भनेर कसैले विश्वास गर्दैन,” भन्दै उनले आफू राजनीतिको लागि व्यवसायमा लागेको, तर भ्रष्टाचारविरुद्ध अडिग रहेको बताए ।
घरमा आगलागी भएपछि मानसिक तनावमा परेका परिवारसहित तराई गएको बताएका छन् । तर, डेंगु संक्रमण भएपछि भारतको मेदान्त अस्पतालमा ११ दिनसम्म उपचारमा बसेको उनले जानकारी दिए । त्यही क्रममा केही राजनीतिक भेटघाटहरू भएको स्वीकार गरे पनि आफू सिंगापुर नगएको उनले स्पष्ट पारे ।
पटक–पटक राजनीतिक संघर्षमा जेल परिसकेका खड्काले पछिल्लो घटनाले आफू विचलित नहुने बताउँदै देशप्रति धैर्य राख्न जनतालाई आग्रह गरे। साथै, सधैं जनताको सुख–दुखमा साथ रहने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
