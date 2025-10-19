अमेरिकामा ट्रम्पविरोधी र्‍याली, लाखौँ नागरिक सडकमा

काठमाडौँ।

अमेरिकाभर राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका नीतिविरुद्ध आयोजित ‘नो किङ्स’ नामक विशाल प्रदर्शनमा लाखौँ नागरिक सहभागी भएका छन्।‘राजतन्त्र होइन, लोकतन्त्र’ जस्ता नारासहित न्यूयोर्क, वाशिङ्टन डीसी, सिकागो, मायामी र लस एन्जलससहित सबै ५० राज्यमा प्रदर्शनहरू भएका थिए।

प्रदर्शनकारीहरूले आप्रवासन नियन्त्रण, न्याश्नल गार्ड परिचालन र संघीय रोजगारी कटौतीजस्ता ट्रम्प प्रशासनका नीतिहरूको विरोध गरेका हुन्। न्यूयोर्कको टाइम्स स्क्वायरमा मात्रै १ लाखभन्दा बढीको सहभागिता भएको प्रहरीले जनाएको छ।

आयोजकहरूले प्रदर्शन शान्तिपूर्ण भएको बताए। उनका अनुसार ‘नो किङ्स’ आन्दोलनको उद्देश्य अमेरिकामा अधिनायकवादको विरोध र लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा गर्नु हो।

ट्रम्पका आलोचकहरूले उनका हालका निर्णयहरू अमेरिकी संविधान र लोकतन्त्रका लागि चुनौती भएको बताएका छन्।बीबीसी

