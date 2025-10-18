पाकिस्तानी आक्रमणमा अफगानिस्तानका तीन क्रिकेट खेलाडीको मृत्यु, टी–२० श्रृंखलाबाट फिर्ता लिने एसीबीको घोषणा

काठमाडौँ।

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ले पक्तिका प्रान्तमा भएको पाकिस्तानी आक्रमणमा तीन क्रिकेट खेलाडीको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ। एसीबीले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको तीव्र निन्दा गरेको र पाकिस्तानसँग खेलिने आगामी त्रिकोणीय टी–२० श्रृंखलाबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको जनाएको छ।

एसीबीका अनुसार शुक्रबार साँझ पाकिस्तानबाट भएको आक्रमणमा लक्षित गरी गोलीबारी गरिएको थियो, जसमा तीन जना राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी — कबीर, सिब्घाटुल्लाह र हारुन — को मृत्यु भएको हो। सो घटनामा थप पाँच जना सर्वसाधारणको पनि ज्यान गएको बताइएको छ।

एसीबीले तीनै खेलाडीको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, “यी प्रतिभाशाली खेलाडीहरू अफगान क्रिकेटका उज्यालो भविष्य थिए। उनीहरूलाई लक्षित गरी गरिएको यो आक्रमणले सम्पूर्ण खेल समुदायलाई स्तब्ध बनाएको छ।”

विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, “खेलाडीहरूप्रतिको सम्मान र यो दुखद घटनाको विरोधस्वरूप, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्डले नोभेम्बरमा पाकिस्तानमा तय भएको त्रिकोणीय टी–२० श्रृंखलामा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ।”

यो श्रृंखला पाकिस्तान, अफगानिस्तान र श्रीलंकाबीच नोभेम्बर १७ देखि २९ सम्म लाहोर र रावलपिंडीमा खेलिने तय भएको थियो। तर, अफगानिस्तानको फिर्तासँगै प्रतियोगिता अनिश्चित बनेको छ।

यस घटनाबारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। बीबीसीबाट

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com