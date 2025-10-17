एवाईएस विश्व बक्सिङमा अजितलाई कांस्य

काठमाडौं । 

अस्ट्रेलियाको ब्रिस्बेनमा जारी एवाईएस विश्व बक्सिङ च्याम्पियनसिप २०२५ मा नेपालका अजित मगरले कांस्य पदक जित्न सफल भएका छन । 

स्पेनी खेलाडीबाट बाई पाएर सेमीफाइनलमा प्रवेश गरेका उदयपुर गाईघाटका अजित  मगर शुक्रवार भएको सेमिफाइनलमा अस्ट्रेलियाली खेलाडीसँग अंकमा पराजित भएपछि कांस्य पदकमा सीमित बने ।

 बक्सिङ के-वान नियममा खेलेका अजितले ७९ किलोग्राममा तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । अक्टोबर १९ सम्म जारी रहने सो प्रतियोगितामा नेपालका उमङ्ग खत्रीले प्रतिस्पर्धा गर्न बाँकी छ । ललितपुर विष्णुडोल निवासी उमङ्ग खत्रीले ५१ केजी तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com