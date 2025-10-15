फ्रिडमलाई भेट्रान फुटबल उपाधि

काठमाडौं।
फ्रिडम फाइटर ‘बी’ ले पाँचौं वडा अध्यक्ष कप भेट्रान फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि बुधबार जितेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा ७ को आयोजनामा चावहिलमा भएको प्रतियोगिताको फाइनला फ्रिडम ‘बी’ ले चावहिल स्पोर्ट्स क्लब ‘ए’ लाई १–० को झीनो गोलअन्तरले पराजित ग¥यो । कन्या गुरुङले निर्णायक गोल गरे । विजेता टोलीकै नरकुमार राई फाइनलको ‘म्यान अफ द म्याच’ घोषित भए ।
उपाधिसंगै फ्रिडमले १ लाख नगद पुरस्कार पायो भने चावहिलले ५० हजार नगद पुरस्कार पायो । विजेताका कन्या प्रतियोगिताकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी चुनिए । रोशज शाही उत्कृष्ट खेलाडी, सचिन श्रेष्ठ उत्कृष्ट गोलरक्षक र सगुन श्रेष्ठ उत्कृष्ट डिफेन्डर बने । तीनै चावहिल ‘ए’ का हुन् । उत्कृष्ट चारैलाई जनही ५ हजार नगदबाट पुरस्कृत गरियो । असोज २५ गतेदेखि सुरु भएको सिक्स ए साइड स्वरुपको नकआउट प्रतियोगितामा २० टिम सहभागी थिए ।
