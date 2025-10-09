भियतनामविरुद्ध २२ वर्षपछि भेट, नेपाल फेरि पराजित

काठमाडौं।
एएफसी एसियन कप छनोटको तेस्रो चरण अन्तर्गत नेपालले तेस्रो खेलमा पनि हार बेहोरेको छ ।
यसअघि मलेसिया र लाओससँग पराजित भएको नेपाल बिहीबार भियतनामसँग ३–१ ले हारेको हो । योसँगैं नेपालको एसियन कप खेल्ने संभावना लगभग समाप्त भएको छ । नेपालले अब, तीन खेल खेल्न बाँकी छ र तीनै खेलमा जितेपनि छनोट हुने संभावना न्युन बनेको छ ।
भियतनामको मैदानमा नेपालले पहिलो हाफमा भियतनाम जस्तो बलियो टोलीलाई १–१ बराबरीमा रोकेको थियो । त्यसो त नेपालले नवौं मिनेटमै गोल आत्मसात गरेको थियो । ट्रोङ टियन एनको पासमा न्युगेन हाय लोङले बक्स भित्रबाट गोल गरे । यो गोल हुँदा नेपालको कमजोर डिफेन्स राम्ररी झल्केको थियो ।
सनिशको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गोल
नेपालले १७ औं मिनेटमा गोल फर्र्काएर खेल बराबरीमा पु¥याएको थियो । रोहन कार्कीको लामो फ्रि–किक प्रहारमा डिफेन्डर सनिश श्रेष्ठको हेडर गोलमा परिणत भएको थियो । यो सनिशको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गोल हो।
यस्तै सनिश भियतनामविरुद्ध गोल गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडीसमेत बने । यसअघि नेपालले दुई भेट गर्दा भियतनामको जाली हल्लाउन सकेको थिएन । २२ वर्षअघि एएफसी एसियन कप छनोटअन्तर्गतकै दुई खेलमा नेपाल भियतनामसँग क्रमशः २–० र ५–० ले हारेको थियो ।
रातो कार्ड लाकेनलाई
खेलको २५औं मिनेटमा भियतनामको गोललाई ‘लाइन्सम्यान’ले ‘अफसाइड’ घोषित गर्दा नेपाल २–१ ले पछाडि पर्नबाट जोगियो । इन्जुरी समयमा नेपाल १० खेलाडीमा सीमित भयो । भियतनामको गोल अवसरमा बाधा पु¥याएकोमा लाकेन लिम्बूले रातो कार्ड बेहोरेका थिए । दोस्रो हाफमा १० खेलाडीबाट खेलेको नेपालले थप दुई गोल बेहोरेको थियो ।
