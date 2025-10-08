विपिनको भिडियो सार्वजनिक हुने चर्चा

सरस्वती कर्माचार्य, काठमाडौं
इजरायली गुप्तचर निकायले फेला पारेको हमासको अपहरणमा परेका नेपाली विद्यार्थी बिपिन जोशीको नयाँ भिडियो अपहरणमा परेको दुई वर्षपछि बुधबार राति सार्वजनिक हुने चर्चा छ । इजरायलको स्थानीय समयअनुसार साँझ ७ बजे अर्थात नेपाली समयअनुसार राति १० बजे उक्त भिडियो सार्वजनिक हुने इजरायली संचारमाध्यमहरुले जनाएको छ । यद्यपी यतिञ्जेलसम्म उक्त भिडियो सार्वजनिक भइसकेको भने छैन । उक्त भिडियो विपिन अपहरणमा परेको एक महिनाको आसपास अर्थात नोभेम्बर २३ मा गाजा क्षेत्रमा खिचिएको अनुमान गरिएको छ । उक्त भिडियोलाई हमासको बन्धकमा रहेका बिपिन जिवितै रहेको संकेतको रुपमा लिइएको उनको परिवारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यद्यपी यो भिडियोलाई विपिनको वास्तविक अवस्था खुलाउने प्रमाणको रुपमा भने लिन सकिंदैन ।
विपिन ‘लर्न एण्ड अन’ कार्यक्रम अन्तर्गत इजरायल पुगेका थिए। सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमाथि गरेको आतंकबादी आक्रमणका क्रममा अपहरणमा परेका थिए । १२ सय जनाको ज्यान जानेगरी भएको उक्त आक्रमणमा १० जना नेपाली विद्यार्थीको पनि ज्यान गएको थियो भने ६ जना घाइते भएका थिए । त्यसपछि शुरु भएको इजरायली प्रत्याक्रमणले गाजालाई भग्नावशेषमा बदलिदिएको छ भने हजारौंले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
यो भिडियो गाजा क्षेत्रमा शान्ति स्थापनाका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहलमा इजिप्टमा चलिरहेको अप्रत्यक्ष शान्तिवार्ताको पृष्ठभूमिमा सार्वजनिक भएको हो । गत सोमबारदेखि इजिप्टको शार्म एल–शेखमा इजिप्ट, कतार र अमेरिकी मध्यस्थतामा इजरायल र हमासका प्रतिनिधिहरुबीच शान्तिवार्ता जारी छ । अहिले संवेदनशील र निर्णायक मोडमा पुगेको उक्त शान्तिवार्ताले गाजामा शान्तिको झिल्को दिएको छ । अमेरिकी विशेष दूत स्टीभ विटकोफले वार्ताको वातावरण पहिलेभन्दा बढी रचनात्मक र सकारात्मक भएको बताएका छन् । हमासले बन्धकको सट्टामा इजरायलले छाड्नुपर्ने हमास नेताहरुको नामावली इजरायललाई बुझाएको छ । यद्यपी वार्ता सफल हुन अझै कडा चुनौती बाँकी नै छ ।
वार्तामा इजरायली जेलमा रहेका हमासका नेता तथा सदस्यहरु र हमासको बन्धकमा रहेकाहरुको आदानप्रदान, गाजाको प्रशासनिक पुनर्संरचना, इजरायली सेनाको चरणबद्ध फिर्ता जस्ता विषयहरुमा छलफल जारी छ । ट्रम्पको प्रस्तावमा पूर्ण युद्धविराम, मानवीय सहायता तथा राहतको पहुँच र स्वतन्त्र गाजा प्रशासन गठनको खाँका अघि सारिएको छ । अरु विषयमा प्रगति भए पनि इजरायलले माग गरेको पूर्ण हतियार त्याग र सुरक्षाको प्रत्याभूतिबारे भने अझै सहमति हुन बाँकी छ । हमासले पनि इजरायलसँग स्थायी युद्धविरामको लिखित प्रत्याभूति माग्न अमेरिकी विशेष दूतसँग अनुरोध गरेको छ ।
