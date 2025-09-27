पुम्दी–भुम्दी पर्वतीय दौड: उपाधि सुदूरपश्चिमका राउतलाई

काठमाडौं।
दोस्रो पुम्दी–भुम्दी पर्वतीय दौड प्रतियोगिताको उपाधि नरेन्द्रसिंह रावतले जितेका छन् । सुदूरपश्चिमका राउतले निर्धारित आठ किमी दूरी ३५ मिनेट ४४ सेकेण्डमा पूरा गर्दै उपाधि जितेका हुन् । योसँगैं उनले नगद ५० हजार प्राप्त गरे ।
सुदूरपश्चिमकै करन रावल दोस्रो र कर्णालीका दलबहादुर कुँवर तेस्रो भए । करनले निर्धारित दूरी ३६ मिनेट ३३ सेकेण्डमा पार गर्दा दलबहादुरले ३७ मिनेट १६ सेकेण्ड लगाएका हुन् । दोस्रोले ३० हजार र तेस्रोले १५ हजार नगद प्राप्त गरे ।
यसैगरी, गौतम श्रेष्ठ चौथो हुँदै सात हजार जिते भने पाँचौं भएका सफल लामाले तीन हजार प्राप्त गरे । छैटौंदेखि दशौंसम्म रहेका क्रमशः पञ्चराम बुढा, बुद्धिराम गुरुङ, जोगेन्द्र बुढा, तेञ्जोन रोका मगर र इमोन गुरुङले जनही एक हजार नगद हासिल गरेका थिए ।
विदेशी पर्यटकतर्फ फ्रान्सका थियो डनेटले ४९ः५१ मिनेटमा पूरा गर्दा भेट्रान्सतर्फ गण्डकीबाट किशोर थापा प्रथम भए । किशोरले उक्त दुरी ५१ः०१ मिनेटमा पूरा गरे । उनीहरूले जनही १५ हजार प्राप्त गरे ।
महिलातर्फ कोशीकी पदमकुमारी सुनुवार ५३ः३९ मिनेटमा दूरी पूरा गरी प्रथम भइन् । यस्तै, बागमतीकी नीतु तामाङ ५७ मिनेट ४६ सेकेण्डमा पार गर्दै दोस्रो भइन् । महिलातर्फ प्रथम र दोस्रोले क्रमशः १५ हजार र ७ हजार प्राप्त गरे ।
खेल पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले पोखरा प्रवर्धन केन्द्र र पोखरा क्लिकको संयुक्त आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा नेपालसहित ८ देशको प्रतिनिधित्व थियो । विभिन्न ६ इभेन्टमा कुल १६७ जना धावकले अनलाइन फर्म दर्ता गराएका थिए । प्रतियोगितामा नेपालका सात प्रदेश र विदेशमा बेलायत, नर्वे, इजरायल, प्र्रmान्स, अमेरिका, स्पेन र क्यानडासहित सात देशका ११७ धावक सहभागी भएको केन्द्रका उपाध्यक्ष असफल गौतमले बताए ।
तस्वीर : दुर्गा प्रसाद पौडेल
प्रतिक्रिया