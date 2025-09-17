एनपीएल समयमै हुने

काठमाडौं ।
एकातिर फुटबलको ए डिभिजन लिग हुने छाँटकाँट नदेखिएको बेला एनपीएल (नेपाल प्रिमियर लिग) समयमै हुने दावी गरिएको छ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले एनपीएलको दोस्रो संस्करण तोकिएकै मितिमा आयोजना गर्ने तयारी गरेको जनाएको हो ।
प्रतियोगिता आगामी मंसिर १ गतेदेखि सुरु हुने मिति तय भइसकेको छ ।एनपीएलको दोस्रो संस्करणका लागि क्यानले खेलाडीको अक्सनसमेत गरिसकेको छ । यस्तै, केही टोलीले मुख्य प्रशिक्षक र विदेशी खेलाडीहरुसमेत घोषणा गरिसकेको छ । पहिलो संस्करणको उपाधि जनकपुर बोल्ट्सले जितेको थियो ।
