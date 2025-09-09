जेनजी प्रदर्शनमा ललितपुर नख्खु कारागार खाली, उच्च पदस्थ कार्यालयमा व्यापक क्षति

काठमाडौँ । जेनजी पुस्ताका प्रदर्शनकारीहरूको उग्र आन्दोलनका कारण ललितपुरस्थित नख्खु कारागारमा रहेका सबै कैदीबन्दी बाहिरिएका छन्। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहितका कैदीहरू पनि प्रदर्शन उग्र बन्दै गएपछि कारागारबाट निस्केका हुन्।

कारागार प्रशासन निरीह बनेको थियो र प्रदर्शनकारीहरूले बाहिर पसेसँगै कैदीहरू स्वतन्त्र भएका थिए। ललितपुरका एसएसपी श्यामकृष्ण अधिकारीका अनुसार, “अहिले कारागार पूरै खाली भएको छ। कोही पनि कैदी हाल कारागारमा छैनन्।”

सोमबार र मंगलबार भएको प्रदर्शन राजधानी उपत्यका र अन्य शहरमा अराजक र हिंसात्मक बन्दै गएको छ। जेनजी प्रदर्शनकारीहरूले सडक तोडफोड, सरकारी कार्यालयमा आगजनी, निजी निवास तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा आक्रमण गरिसकेका छन्।

उग्र प्रदर्शनका कारण हालसम्म २० भन्दा बढी जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने सयौँ घाइते भएका छन्। राजधानीमा मात्र नभई देशभरका प्रमुख शहरमा सरकारी संरचनामा व्यापक क्षति पुगेको छ।

उक्त घटनापछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड भएका छन्। सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति आँकडा अनुसार अनगिन्ती छ।

यसैबीच, सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिइसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीको राजीनामाले उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिमा केही स्थिरता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ, तर हिंसात्मक गतिविधि अझै जारी छ।

सुरक्षाकर्मी र सेना व्यापक रूपमा सडकमा तैनाथ भए पनि प्रदर्शनकारीहरूको भीड नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन्। नागरिकहरूले संयम अपनाउन र शान्तिपूर्ण वातावरण कायम गर्न सरकार र प्रदर्शनकारी दुवैलाई अनुरोध गरेका छन्।

यो घटनाक्रमले देशमा अस्थिरता बढाएको र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गम्भीर चुनौती प्रस्तुत गरेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा निकायहरू, प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वको तत्काल ध्यान आवश्यक रहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

