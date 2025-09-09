धुवाँ र अशान्त वातावरणका कारण त्रिभुवन विमानस्थल पूर्ण बन्द

काठमाडौं ।
मुलुककै एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टिआइए) पूर्णरुपमा बन्द गरिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का एक उच्च अधिकारीका अनुसार राजधानी वरिपरि जारी अशान्त वातावरण, विशेषगरी गोठाटारसहितका क्षेत्रमा भइरहेका निरन्तर आगलागीका घटनाले हवाई सुरक्षामा गम्भीर जोखिम उत्पन्न भएपछि विमानस्थल बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो।
प्राधिकरणका अनुसार आकाशमा देखिने बाक्लो धुवाँका कारण हवाई उडान र अवतरण अत्यन्तै कठिन भएको छ। अधिकारीले बताए अनुसार “हवाई सुरक्षा प्रतिकुल बन्दै गएपछि यात्रु, पाइलट तथा विमानको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै तत्काल विमानस्थल अस्थायी रुपमा पूर्ण बन्द गरिएको छ।”
सो निर्णयसँगै सोमबार दिउँसोदेखि काठमाडौं आउन लागेका सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई वैकल्पिक विमानस्थलतर्फ मोडिएको छ। कतिपय विमानलाई भारतको दिल्ली, लक्नाउ र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गराइएको छ भने केहीलाई उडान नै रद्द गरिएको छ।
घटनापछि विमानस्थलमा रहेका सयौँ यात्रु अलपत्र परेका छन्। उडान रद्द तथा स्थगित भएपछि यात्रुहरूमा आक्रोश देखिएको छ भने एयरलाइन्स कम्पनीहरूले यात्रु व्यवस्थापनमा चुनौती खेपिरहेका छन्। कतिपय यात्रु रातभर विमानस्थल परिसरमै बस्न बाध्य भएको बताएका छन्।
उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता एवम् महाप्रवन्धक प्रदीप अधिकारीका अनुसार परिस्थिती सामान्य नभएसम्म टिआइए सञ्चालनमा नआउने बताएका छन्। उनले भने, “सुरक्षामा कुनै सम्झौता गर्न सकिँदैन। अहिलेको वातावरण शान्त नहुँदासम्म हामीले विमानस्थल सञ्चालन गर्ने जोखिम लिन सक्दैनौँ।”
यसैबीच, टिआइए बन्द हुँदा पर्यटन क्षेत्रलाई समेत ठूलो धक्का पुगेको छ। असोज–कात्तिक महिना विदेशी पर्यटकहरूको मुख्य आगमन हुने समय भए पनि उडान स्थगित भएपछि होटल व्यवसायीदेखि पर्यटन उद्योगीहरू चिन्तित बनेका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डले परिस्थिती सहज बनाउन सरकारसँग छलफल भइरहेको जनाएको छ।
सुरक्षाकर्मीहरूलाई विमानस्थल क्षेत्रमा थप सतर्क रहन निर्देशन दिइएको छ। धुवाँ–धुलो र आगलागी नियन्त्रणमा लिन दमकल र सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका छन्। तर, राजधानीमै फैलिएको अराजक वातावरणका कारण नियन्त्रणमा समस्या भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
विशेषज्ञहरूले विमानस्थल बन्द हुनु देशकै अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा ठूलो झट्का हुने टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा लामो समयसम्म विमानस्थल बन्द रह्यो भने नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मार्गमै उच्च जोखिमयुक्त देशको श्रेणीमा राख्न सक्ने खतरा छ।
यसरी, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द हुन पुग्नु केवल प्रविधिगत वा प्राविधिक कारण मात्र नभई मुलुककै राजनीतिक–सामाजिक अस्थिरतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको देखिन्छ।
