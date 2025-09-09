वीर अस्पतालमा ‘ब्लड डोनेसन’ गर्दै कराते खेलाडी

काठमाडौं ।
जेनजी आन्दोलननका कारण काठमाडौंका अस्पतालमा रगतको कमी भएपछि सहयोगका लागि कराते खेलाडी वीर अस्पताल पुगेका छन् ।
सोमबार सुशासन, भ्रष्टाचार र बन्द सामाजिक सञ्जाल खुलाउनुपर्ने मागसहितको प्रदर्शनमा प्रहरीको दमनबाट देशभर ४०० बढी घाइते हुँदा १९ जना युवाले ज्यान गुमाएका थिए । जसका कारण उपत्यकाका अस्पतालमा रगतको अभाव भएको हो ।
घाइते आन्दोलनकारीको संख्या बढ्न थालेपछि सोमबारै काठमाडौंका अस्पतालहरूले रगत अभाव भएको सूचना निकालेका थिए । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै १९औं एसियाली खेलकुदकी रजत पदक विजेता एरिका गुरुङ, १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)का दोहोरो स्वर्णपदक विजेता तथा प्रशिक्षक मन्डेकाजी श्रेष्ठ, साग स्वर्णधारी एवम् राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ, राष्ट्रिय खेलाडी सन्तोष श्रेष्ठ, सविना श्रेष्ठलगायत ‘ब्लड डोनेसन’का लागि वीर अस्पताल पुगेका हुन् ।
