किर्तिपुरस्थित एमाले कार्यालयमा ढुंगामुढा

काठमाडौं ।

किर्तिपुरस्थित एमाले पार्टी कार्यालयमा भएको ढुंगामुढा घटनाले क्षेत्रीय राजनीतिक माहोल तनावपूर्ण बनाएको छ।

घटनामा कुनै मानवीय क्षति नभए पनि कार्यालय भवनमा क्षति पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रहरीले तत्काल घटनास्थलमा पुगेर अवस्था नियन्त्रणमा लिएको छ र दोषीहरूलाई पहिचान गरी कारबाहीका लागि अनुसन्धान सुरु गरेको छ।

स्थानीय जनसमुदायले यस किसिमको हिंसात्मक घटनाले शान्ति र विकासमा बाधा पुर्‍याउने भन्दै निन्दा गरेका छन्। राजनीतिक दलहरूलाई संयम र सहमतिको मार्ग अपनाउन आग्रह गरिएको छ।

