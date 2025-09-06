सोल्टी होटल्स एण्ड रिसोट्ले वीरगन्मा विस्तार गर्दै, सोल्टी वेस्टेण्ड रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने

काठमाडौँ
नेपालको अग्रणी स्वदेशी लक्जरी आतिथ्य ब्रान्ड सोल्टी होटल्स एण्ड रिसोट्र्सले आफ्नो समकालीन “वेस्टेण्ड” ब्राण्ड अन्तर्गत वीरगञ्जमा नयाँ होटल सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसअन्तर्गत, सोल्टी वेस्टेण्ड रिसोर्ट वीरगञ्ज हिमाल वाटर पार्क एण्ड भिलेज होटल लिमिटेडको स्वामित्वमा रही, सोल्टी होटल्स एण्ड रिसोट्र्सको व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुनेछ ।
यो रिसोर्ट वीरगञ्ज महानगरपालिका–१४, गण्डक बाहुअरीमा अवस्थित छ, जुन नेपालकै प्रमुख औद्योगिक तथा व्यावसायिक केन्द्रमध्ये एक हो । रणनीतिक रूपमा राष्ट्रिय राजमार्गसँग नजिक र वीरगञ्ज अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाको पहुँच क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले यो क्षेत्र स्वदेशी तथा विदेशी दुवै प्रकारका पर्यटक, व्यवसायिक पाहुना र बिदा मनाउने यात्रुहरूको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा स्थापित छ ।
सोल्टी वेस्टेण्ड रिसोर्ट वीरगञ्ज मंसिर–पुस (डिसेम्बर २०२५) २०८२ बाट औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आउने तयारीमा छ । आधुनिक डिजाइन, उत्कृष्ट आतिथ्यता सेवा र अत्याधुनिक सुविधा सहित यस होटलले शहरका पर्यटक तथा कर्पोरेट पाहुनामाझ नयाँ अनुभव प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । होटलमा आधुनिक शैलीका कोठा, विविध स्वादका भोजन तथा व्यञ्जन, अत्याधुनिक बार, सुविधा सम्पन्न क्यासिनो भवन, व्यवसायिक कार्यक्रमका लागि सभाहल र बैठक कक्ष, स्वीमिङ पूल, हेल्थ क्लब, शान्त स्पा र पर्याप्त पार्किङ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । यसले पारिवारिक बिदा, रोमान्चकारी समय, व्यवसायिक यात्रा वा छोटो तथा दीर्घकालीन बसाइँ सबैका लागि उपयुक्त गन्तव्यको रुपमा सेवा दिनेछ ।
होटल व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौतामा सोल्टी होटल्स एण्ड रिसोट्र्सका तर्फबाट उपाध्यक्ष सुदर्शन चापागाईं र हिमाल वाटर पार्क एण्ड भिलेज होटल लिमिटेडका अध्यक्ष श्री सुनिल कुमार खेतानले औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सहकार्यले सोल्टी होटल्स एण्ड रिसोट्र्सको पोर्टफोलियो विस्तार गर्ने प्रतिबद्धतालाई थप सुदृढ बनाएको छ भने उत्कृष्ट सेवा र अविस्मरणीय पाहुना सत्कारको परम्परालाई निरन्तरता दिनेछ ।
सहमतिपछि, सोल्टी होटल लिमिटेडका उपाध्यक्ष सुदर्शन चापागाईंले भने, “यो साझेदारीले सोल्टी होटल्स एण्ड रिसोट्र्सलाई औद्योगिक तथा व्यावसायिक केन्द्र वीरगञ्जमा आधुनिक आतिथ्यता सेवा प्रवाह गर्ने अवसर दिलाएको छ । यसले हाम्रो दीर्घकालीन लक्ष्य—नेपालका प्रमुख शहरहरूमा गुणस्तरीय सेवा र विशिष्ट आतिथ्य अनुभव स्थापित गर्ने अभिलाषा—लाई स्पष्ट प्रतिबिम्बित गर्छ ।”
साथै उनले थपे, “सोल्टी वेस्टेण्ड रिसोर्ट वीरगञ्जले आत्मीय सेवा, स्थानीय सांस्कृतिक अनुभव र समकालीन आतिथ्यता मार्फत ब्राण्डको विशिष्टता जीवन्त बनाउँदै, व्यवसायिक, बिदा मनाउने तथा आधुनिक यात्रुहरूको रोजाइमा पर्नेछ ।”
यस नयाँ विस्तारसँगै, सोल्टी होटल्स एण्ड रिसोट्र्सले मधेश प्रदेशमा आफ्नो उपस्थिति थप सुदृढ गर्दै बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा यात्रुहरूको पहिलो रोजाइमा पर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
