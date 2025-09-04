स्काइवर्थको दशैं–तिहार अफर : ४० प्रतिशतसम्म क्यास ब्याक

काठमाडौँ
केएल दुगड ग्रुप अन्तर्गत नेपालका लागि स्काइवर्थ होम एप्लायन्सेसको आधिकारिक वितरक स्मार्ट एप्लाएन्सेसले दशैं, तिहार र छठ पर्वका लागि विशेष योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

‘पर्वहरुको उमङ्ग, स्काइवर्थसँग सबै दङ्ग’भन्ने नारासहित सुरु गरिएको यस योजनामा उपभोक्ताले स्काइवर्थका सम्पूर्ण घरेलु उपकरणमा ४० प्रतिशतसम्म क्यासब्याक र आकर्षक उपहार प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

अफरअन्तर्गत स्काइवर्थका स्मार्ट टिभी, रेफ्रिजेरेटर, वाशिङ मेसिन, एयर कन्डिसनर र चेस्ट फ्रिजर खरिदमा छुटको सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएकोे छ । यसमार्फत उपभोक्ताले चाडपर्वमा आफ्नो घरलाई अपग्रेड गर्न सहज हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

स्काइवर्थका वरिष्ठ मार्केटिङ अधिकृत विवेक राठीले भन्नु भयो, “पर्व भनेको परिवारसँग खुसी बाँड्ने समय हो त्यसैले स्काइवर्थले यो खुसीमा अझै खुसी थप्न ‘पर्वको उमङ्ग, स्काइवर्थसँग सबै दङ्ग’ विशेष छुट योजना ल्याएको र यो ४०% क्यास ब्याकको साथमा आकर्षक उपहारले हाम्रा ग्राहकमा पक्कै खुसी थपिने छ ।”

यो योजना नेपालभर रहेका स्काइवर्थका सबै शोरुम तथा बिक्री स्थलमा भदौ १५ गते देखि कार्तिक १५ गतेसम्म लागू हुनेछ ।

