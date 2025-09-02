नेपाल एसबिआई बैंक इण्डियन च्याम्बर अफ कमर्शद्वारा पुरस्कृत

काठमाडौँ
नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड, इण्डियन च्याम्बर अफ कमर्शद्धारा बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुलाई प्रदान गरिने बाणिज्य बैंक तर्फको तीन प्रतिष्ठित पुरस्कारबाट सम्मानित भएकोे छ । बैंकले बेस्ट पर्फमेन्स अन् रिस्क म्यानेज्मेन्ट बेस्ट बैंक एन्ड बेष्ट पर्फमेन्स अन् एसेट्स क्वालिटी बिधामा उक्त सम्मान प्राप्त गरेको हो ।
भारतको नयाँ दिल्लीमा इण्डियन च्याम्बर अफ कमर्शद्धारा आयोजित तेस्रो इमर्जिङ एसिया बैंकिङ अवार्ड २०२५ कार्यक्रममा बैंकका प्रबन्ध संचालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, रामकुमार तिवारीले उक्त पुरस्कार ग्रहण गर्नुभएको थियो । यी प्रतिष्ठित पुरस्कारले बैंकको जोखिम व्यवस्थापनका अभ्यास, सञ्चालन उत्कृष्टता तथा बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर कायम राख्ने प्रतिबद्धतालाई जोड दिन्छ ।
नेपाल एसबिआई बैंक लि.ले बिगत ३२ वर्ष देखि बैकिङ सेवा प्रदान गर्दै आईरहेकोे छ । हाल बैंकका १०१ शाखा, २२ एक्स्टेन्सन काउन्टर, २० शाखा रहीत बैंकिङ, ७ प्रादेशिक कार्यालय, १२५ एटिएम र १ कर्पोरेट कार्यालय सञ्चालनमा छन् ।
प्रतिक्रिया