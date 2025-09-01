सिटीएक्सप्रेसको २०८२ सालको दशैं तिहार योजना सार्वजनिक

काठमाडौँ
सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफरले समस्त नेपालीहरुको महान चाड २०८२ सालको दशैँ, तिहार र छटलाई लक्षित गर्दै आफ्ना ग्राहसँग पर्वको खुशी साट्न लगातार ९ हप्तासम्म चल्ने गरी यो दशैं तिहारमा सिटी एक्सप्रेसको साथ हरेक हप्ता १ लाख उपहार योजना घोषणा गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा र्चिर्चत हास्यकलाकार साथै सिटी एक्सप्रेसका ब्राण्ड एम्बासडर जितु नेपालको उपस्थिती रहेको थियो ।
सिटी एक्सप्रेसको यो उपहार योजनाअन्तर्गत लक्की ड्रमार्र्पmत हरेक हप्ता १ जनालाई १ लाख रुपियाँ र हरेक दिन सबैलाई सिटी पेबाट क्याश ब्याक पाउने योजनामा रहेको छ ।
कम्पनीकाअनुसार यस यो दशैं तिहारमा सिटी एक्सप्रेसको साथ, हरेक हप्ता १ लाख अफर भाद्र १६ देखि कार्तिक १५ गतेसम्म लागू हुनेछ । यो अवधिभरी सिटी एक्सप्रेसमार्फत विदेशबाट पैसा पठाउने सम्पूर्ण सेवाग्राही यो उपहार योजनामा सहभागी हुनेछन् । यस उपहारको विजेता छनौट गर्दा विद्युतीय प्रणालीद्वारा गरिनेछ र यो योजना सिटी एक्सप्रेसमा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारीलाई लागु हुने छैन ।
सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफरले रेमिटान्स क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउदै बिगत १९वर्ष देखि संसारभरबाट विप्रेषण सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । हालै सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफरले सिटी पे वालेटमार्फत अनलाइन भुक्तानीको सेवा सुचारु गरेको छ साथै सिटी पेबाट रेमिटेन्स भुतmानी पनि गर्न सकिन्छ ।
