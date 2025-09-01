प्रधानसेनापति सिग्देलको पहिलो चीन भ्रमण: संयुक्त अभ्यासपछि बेइजिङ प्रस्थान

काठमाडौँ । 

प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल असोज दोस्रो साता चीनको बेइजिङ भ्रमण गर्ने भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले भ्रमणलाई अनुमोदन गरेको छ र रक्षा मन्त्रालयमार्फत आवश्यक अनुमति प्रक्रिया पूरा भएको छ।

यो भ्रमणमा सिग्देलले ११औँ बेइजिङ सियाङशान फोरममा सहभागिता जनाउँदै सम्बोधन गर्नेछन्। सेप्टेम्बर १७ देखि १९ तारिखसम्म सञ्चालन हुने उक्त फोरममा विभिन्न मुलुकका सेनाप्रमुख, रक्षा मन्त्री तथा सुरक्षा विज्ञहरू सहभागी हुनेछन्। कार्यक्रममा उनले नेपालको दृष्टिकोण, क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण, बहुपक्षीय सहकार्य र सैन्य कूटनीतिक अभ्यासबारे धारणा राख्ने कार्यक्रम तय भएको छ।

फोरममा सहभागितासँगै सिग्देलले चिनियाँ रक्षा मन्त्री, सेनाध्यक्षसहित उच्चस्तरीय सैन्य अधिकारीहरूसँग द्विपक्षीय भेटघाट गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ। यसलाई नेपाल–चीनबीचको सैन्य–सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने अवसरका रूपमा लिइएको छ।

यसअघि, नेपालमै भदौ २१ देखि १० दिनसम्म सञ्चालन हुने ‘सगरमाथा फ्रेन्डसिप–५’ संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेनाले चिनियाँ जनमुक्ति सेनासँग संयुक्त रूपमा प्रतिआतंकवाद, युद्धकला (combat skills) र विपद् व्यवस्थापनबारे तालिम लिनेछ। अभ्यास सम्पन्न भएसँगै सिग्देल बेइजिङ प्रस्थान गर्नेछन्।

भ्रमण पूरा गरी उनी असोज ४ गते नेपाल फर्कने कार्यक्रम रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ।

यो भ्रमण सिग्देलको प्रधानसेनापति बनेपछि चीनतर्फको पहिलो आधिकारिक यात्रा हो। रणनीतिक रूपमा संवेदनशील मानिएको यस भ्रमणमार्फत दुई देशबीचको सैनिक सम्बन्ध थप गहिरो हुने अपेक्षा गरिएको छ।

