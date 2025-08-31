मुसोलिनीका पनाति फुटबलमा

मिलान, (एजेन्सी)
इटालिका तानाशाह बेनीटो मुसोलीनीका पनाति रोमानो फ्लोरियानी मुसोलिनीले फुटबलमा डेब्यु गरेका छन् । फ्लोरियानी मुसोलिनीले शुक्रबार सिरी ए अन्तर्गत खेलमा क्रेमोनीज टोलीबाट डेब्यु गरेका हुन् । यस खेलमा क्रेमोनीजले सासनोलोलाई ३–२ ले हराएको थियो । यो लगातार दुई जितसँगैं उनी आबद्ध टोली क्रेमोनीज शीर्ष स्थानमा रहेको छ ।
२२ वर्षीय मुसोलिनी खेल सकिन ८ मिनेट बाँकी हुँदा मैदानमा आएका थिए ।
खेलपछि उनले बताए– केही कुरा हुन धेरै समय लाग्छ । मैले सिरी ए डेब्यु गर्न सँधैं सपना देख्ने गरेको छुँ । अहिले यो पुरा भएको छ । मेरो लक्ष्य भनेको केही भिन्न पार्नु थियो, जुन मैले यो खेलमा गरेँ पनि ।
गत दिसेम्बरमा सेसेनाविरुद्ध जित हासिल गर्दा टोलीका केही समर्थकहरूले फासिबादी सलामीका साथ खुशीयाली मनाएको दावी गरिएको थियो । तर, क्लबले भने यो कुरालाई अस्विकार गरेको थियो ।
यही समरमा फ्लोरियानी मुसोलिनी क्रेमोनीजमाब आबद्ध भएका हुन् । उनले यो पनि बताए कि उनको थरले उनलाई भन्दा अरु मान्छेहरूलाई सताउँछ ।
बेनिटो मुसोलिनीले इटालीमा राष्ट्रिय फासिस्ट पार्टी स्थापना गरेका थिए । मुसोलिनीले सन् १९२२ देखि उनलाई सन् १९४३ मा सत्ताच्युत नगरेसम्म देशको नेतृत्व गरेका थिए । उनले दोस्रो विश्वयुद्धमा एडोल्फ हिटलरसँग गठबन्धन गरे र सन् १९४५ मा उनी पक्राउ परेका थिए । झण्डै २१ वर्ष इटालिका शासक बनेका उनको मृत्यु दर्दनाक तरिकाले भएको थियो ।
