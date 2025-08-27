२१ विधामा म्युजिक खबर तीज म्युजिक अवार्ड

राजधानीमा सम्पन्न चौथो म्युजिक खबर तीज म्युजिक अवार्ड–२०८२ मा यस वर्षका १ सय ५० भन्दा बढी तीज गीतमध्ये विभिन्न २१ विधामा अवार्ड प्रदान गरिएको छ।


अभिनेत्री लक्ष्मी गिरीलाई विशिष्ट नारी सम्मानबाट सम्मानित गरिएको कार्यक्रममा नारीरत्न सम्मान दीपाश्री निरौला, मञ्जु थापा र हरिमाया गुरुङ, कला सम्मान राधिका अधिकारी, विनिता कु“वर क्षेत्री र सम्झना धमला, सौन्दर्यकर्मी सम्मान सानु थापा, निकिता पाण्डे र करुणा श्रेष्ठ, सामाजिक सेवा सम्मान मञ्जु सिंह र गंगा पन्थ तथा सङ्गीत व्यवसायी सम्मान मनुकुमारी पन्त, र गायन सम्मान पूजा क्षेत्रीलाई प्रदान गरिएको छ।

समारोहमा गीततर्फ प्रकाश कटुवाल दोहोरी गायक, मधु रसाइली गायिका, सरिता भारती मौलिक गायिका, दीपक शर्मा सङ्गीत, दीपक घिमिरे शब्द रचना, सचिन भट्टराई दोहोरी
सङ्गीत, सुजाता केसी÷एलिना चौहान संयुक्त गायन, विष्णु न्यौपाने दोहोरी शब्द, समित परियार मिक्सिङ, रमेश सेन्चुरी सङ्गीत संयोजन र श्रीराम पौडेल नवप्रतिभा अवार्ड विजेता भए।

डायस्पोरा विधामा कुमारी रेग्मी गीतकार, विनोद शाही निर्देशक, विन्दु पौडेल गायिका, भिडियोतर्फ विजय पुन, र करिश्मा ढकाल मोडल, रितु तामाङ÷सलिना नेपाली संयुक्त, शिवन पोखरेल निर्देशक, मुकेश नेपाली कोरियोग्राफर, दुर्गा पौडेल भिडियो, विनोद बम सम्पादक र गीता विक श्रृंगार, पब्लिक च्वाइस अवार्डतर्पm मञ्जु पौडेल, लक्ष्मी पुरी प्रधान मौलिक गीत, ज्योति खड्का मोडल र विष्णु भण्डारी मौलिक सङ्गीतकार, जुरी अवार्डतर्पm रेशम चौधरी मौलिक सङ्गीत सङ्गीतकार र सन्जु न्यौपाने दोहोरी गायिका अवार्ड विजेता भए।
शुभकामना मिडियाले आयोजना गरेको अवार्ड कार्यक्रम सेसेमी लिम्बूले सञ्चालन गरेकी थिइन्।

