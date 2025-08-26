ज्ञानोदयको दोहोरो जित

काठमाडौं ।

आयोजक ज्ञानोदय बाल वाटिका माविले ३१ औं ज्ञान कार्निभलअन्तर्गत बास्केटबलमा सोमबार दोहोरो जित हात पारेको छ । ज्ञानोदयको ब्वाइज र गल्र्स दुवै टोलीले जित निकाले ।

ब्वाइजमा ज्ञानोदयले ओएसिस्लाई ३५–३२ ले पराजित ग¥यो । ज्ञानोदयको जितमा सोनु पुरीले १२ अंक योगदान गरे । गल्र्समा नोसिका ढकालको १२ अंक सहयोगमा ज्ञानोदयले मल्पी सिटीलाई २६–७ ले सहजै हरायो ।

ललितपुरको खोकनास्थित आयोजक ज्ञानोदयको कभर्डहलमा भएको ब्वाइजको अन्य खेलमा मल्पी सिटी र भ्याली भ्युले सफलता पाए ।

मल्पी सिटीले क्रिएटिभ एकेडेमीलाई ४१–१५ ले पाखा लगायो । मल्पीका रौनक प्रधानाङले १८ स्कोर गरे । भ्याली भ्युले ओरेकल एकेडेमीमाथि ३९–११ को सहज जित दर्ता ग¥यो । भ्याली भ्युका गणेश विष्टले १५ अंक बटुले ।

ब्वाइज फुटबलमा लिटिल एन्जल्स (एलए) ले बृहस्पति विद्या सदनलाई ६–० को फराकिलो गोलअन्तरले पराजित ग¥यो । एलएका सुगत मगरले २ तथा रायडुहाङ राई, जिम्मी लामा र प्रवीण गौतमले समान १–१ गोल गरे । एक गोल आत्माघाती थियो ।

