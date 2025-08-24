टिकटकमा भाइरल– ‘पप्पी देउ न’

चिरञ्जीवी मास्के
८ भाद्र २०८२, आईतवार १७:३८
काठमाडौं ।

‘ड्युटी हुँदा काम तिरै बलगर
छुट्टी हुँदा नर्बिसी कलगर
अलि, अलि माया थपि देउन
अनि सानू, छनि सानू
मलाई फोनबाटै पप्पी देउन….’

पछिल्लो समय लोक तथा आधुनिक गीतमा चर्चा कमाएकी गायिका उषा गजुरेलले नयाँ एलवम बजारमा ल्याएकी छन्– ‘पप्पी देउ न’ । आईतवार विहान उनको आफ्नै युटुव च्यानल उषा गजुरेल अफिसियलबाट सार्वजनिक भएको ‘पप्पी देउ न’ गिति एल्वम केहीघण्टामै टिकटकमा भाइरल बनेको छ ।

आईतवार विहान ८ बजे युटुव च्यानल ‘उषा गजुरेल अफिसियल’बाट सार्वजनिक गरिएको ‘पप्पी देउ न’ गीत राखेर केही घण्टामै तीन सय भन्दा बढी टिकटक बनेका थिए ।

दुई दर्जन बढी गीतमा स्वर दिएको चर्चित गायिका उषा गजुरेलको अफिसियल युटुव च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको ‘पप्पी देउ न’ गीत सातौ हो । तर आफ्नै स्वर, शब्द र सङ्गीत रहेको यो पहिलो गीत हो– गायिका उषा गजुरेलले भनिन् ।
उषा गजुरेलले यस अघि यो ‘सोझो पल्कियो’, ‘मौसम’, ‘बटुवा’, ‘स्वास’, ‘हजुरकै मायाले’, ‘मायाको सम्झना दिनमा लाखचोटी’ लगायतका गिति एल्वम बजारमा ल्याईसकेकी छन् ।

‘पप्पी देउ न’ गीतको एरेन्जर श्याम स्वयत रसाईली हुन भने कोरियोग्राफर÷डाईरेक्टर मौसम हिमाली हुन् । त्यसैगरी गीतमा सुन्दर घलान र जुना विश्वकर्माको नृत्य रहेको छ ।

केही घण्टामै यो गीतका बिभिन्न टुक्राहरुबाट तीन सय बढी टिकटक बनिसकेको छ, त्यसैले यसले राम्रै भ्युज पाउछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु– गायिका उषा गजुरेलले भनिन ।

