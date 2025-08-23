टाइमलाइन, नेरिक र एन्जल लर्ड विजयी

काठमाडौं।
आयोजक टाइमलाइन स्कुल, नेरिक एकेडेमी र एन्जल लर्डले दोश्रो टाइमलाइन अन्तरविद्यालय बास्केटबल प्रतियोगिताको सिनियर ब्वाइजमा शनिबार विजयी भएका छन् । टाइमलाइन सिनियर गल्र्स तथा नेरिक र एन्जल लर्ड सिनियर गल्र्समा जित हात पार्न सफल भए ।
सिनियर गल्र्समा टाइमलाइनले क्रिस्टियनलाई १४–१० ले पराजित ग¥यो । टाइमलाइनकी सुप्रिता वाइबाले १२ स्कोर गरिन् ।
सिनियर ब्वाइजमा नेरिकले आकाशदीपलाई ५८–३३ ले हरायो । नेरिकको जितमा सविन राणाले १६ अंक योगदान गरे । शिभम् नायकको २४ अंक सहयोगमा एन्जल लर्डले पल्र्स एकेडेमीलाई ५१–१४ ले पन्छायो ।
गोकर्णेश्वर नगरपालिका ५, नयाँबस्तीमा भइरहेको प्रतियोगिताको सिनियर ब्वाइजमै प्रारम्भ एकेडेमीले यङ हार्ट्लाई २५–२१ तथा अक्षर एकेडेमीले रिलायन्स को–एडलाई २७–१८ ले पाखा लगाए । प्रारम्भका निश्चल सुनारले ७ तथा अक्षरका सुरज शाहले १५ स्कोर गरे ।
सिनियर गल्र्समा बागमती बोर्डिङ स्कुलले वेब स्कुललाई २४–७, विट्स एकेडेमीले आकाशदीपलाई १५–२ र काठमाडौं जेभियर्स पब्लिक स्कुलले गोकर्णेश्वरलाई २०–६ ले पन्छाए । बागमतीकी स्मृति पोखरेलले ८, विट्सकी जिना लामाले १२ र काठमाडौं जेभियर्सकी सुहानी बानियाँले ८ अंक जोडे ।
