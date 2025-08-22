Connect IPS को नाममा ग्राहकहरूलाई ठग्ने प्रयास : सावधानी अपनाउन नेपाल टेलिकमको आग्रह

नेपाल टेलिकमले हालै एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै केही दिनदेखि “Connect IPS” को नाममा ग्राहकहरूलाई ठग्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि ठगहरूले विभिन्न URL लिंक पठाएर “Your Connect IPS account has been locked” भन्ने सन्देश पठाइरहेका छन् र ग्राहकलाई त्यही लिंकमा लगइन गर्न लगाएर जानकारी चोरी गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
टेलिकमले यस्ता URL लिंकहरू — जस्तै https://shorturl.fm/K6xKh र https://shorturl.fm/xMwH6 — मा क्लिक नगर्न सबैलाई अनुरोध गरेको छ।
साथै, कम्पनीले आफ्ना ग्राहकहरूलाई केवल आधिकारिक वेबसाइट र सूचना माध्यमहरूबाट मात्र जानकारी लिन र सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका अफवाहमा विश्वास नगर्न आग्रह गरेको छ।
