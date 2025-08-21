भ्याली भ्युलाई सफलता

काठमाडौं।
भ्याली भ्युले तेश्रो न्यु जेनिथ कपअन्तर्गत अन्तरविद्यालय बास्केटबल प्रतियोगिताको सिनियर ब्वाइजमा बिहीबार सफलता हात पारेको छ ।
भुरुङखेलस्थित आयोजक न्यु जेनिथको कोर्टमा भ्याली भ्युले ब्राइट भिजनलाई ४९–४७ ले पराजित ग¥यो । भ्याली भ्युका गणेश विष्टले सान्दार प्रदर्शन गर्दै ३३ अंक जोडे ।
सोही स्पर्धामा आनन्दकुटीले एभीएमलाई ३०–२९, पुष्पसदनले रेडियन्ट पब्लिकलाई ३६–३४ र पिपुल्स एकेडेमीले कश्यपलाई ३६–२८ ले हराए । आनन्दकुटीका स्वर्णम तामाङले ७, पुष्पसदनका सम्राट लामाले १३ र पिपुल्सका बचनले १२ स्कोर गरे ।
सिनियर गल्र्समा रिब्सले रेडियन्ट पब्लिकलाई २१–१० तथा स्वर्णिमले पुष्पसदनलाई २८–१२ ले पाखा लगाए । रिब्सकी सुप्रिया मल्लले १० तथा स्वर्णिमकी हिसी ल्हामुले ८ स्कोर गरे ।
न्यु जेनिथ कपअन्तर्गत ब्वाइज फुटसलको यु–१६ मा रिब्स, निसर्ग वाटिका, निर्मल ज्योति, मनास्लु, ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल, हार्टल्यान्ड एकेडेमी, ग्रिन भिलेज र ब्रम्हकुञ्जले क्वाटरफाइनल यात्रा तय गरे । ब्वाइज फुटसलकै यु–११ र यु–१३ मा पनि क्वाटरफाइनल समीकरण पूरा भएको छ ।
