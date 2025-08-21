११ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका नाममा ५५५४ ठगी उजुरी

काठमाडौँ ।

वैदेशिक रोजगारीको नाममा गत ११ महिनामा ५ हजार ५५४ वटा ठगी उजुरी दर्ता भएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१|८२ मा मात्र ४ हजार ९७४ उजुरी परेका थिए भने साउन महिनामा थप ५८० उजुरी दर्ता भएका छन् ।

गत वर्ष परेका उजुरीमध्ये ५२८ मिलापत्र र २१५ मुद्दा अदालत पुगेका छन् । जसबाट ३२ करोड ८७ लाखभन्दा बढी क्षतिपूर्ति उठाइएको विभागले जनाएको छ । साउन महिनामा पनि ७४ उजुरी मिलापत्र र २६ मुद्दा अदालत पुगेका छन् ।

प्रहरी शाखामा मात्रै ५ हजार ३३७ उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ४ हजार ८७६ फर्छ्यौट भए पनि अझै ४४९ उजुरी बाँकी छन् । साउन महिनामा थप ५२२ मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

श्रम स्वीकृति लिनेहरूको संख्या बढेसँगै ठगीका घटना समेत बढेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । प्रायः आफन्त, रोजगार व्यवसायी कम्पनी, ट्राभल एजेन्सी तथा कन्सल्टेन्सीमार्फत युवा ठगिने गरेको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com