सलाहले जिते पीएफए अवार्ड

लन्डन, (एजेन्सी)
लिभरपुलका फरवार्ड मोहम्मद सलाहले प्रोफेस्नल फुटबलर्स एसोसिएसन (पिएफए) पुरुष वर्ष खेलाडीको अवार्ड जितेका छन् ।
यससँगै ३३ वर्षीय सलाह तीन पटक यो पुरस्कार जित्ने पहिलो खेलाडी बनेका छन् । यसअघि उनले २०१७-१८ र २०२१-२२ को सिजनमा पनि यो अवार्ड जितेका थिए । इजिप्टका लिजेन्ड फुटबलर २०२४-२५ मा प्रिमियर लिगका सर्वाधिक गोलकर्ता थिए । उनले २९ गोल गर्नुका साथै १८ असिस्ट प्रदान गरे ।
सलाहले आफ्नै क्लबका एलेक्सिस म्याक एलिस्टर, म्यानचेस्टर युनाइटेडका कप्तान ब्रुनो फर्नान्डेस, न्युक्यासलका स्ट्राइकर अलेक्जेन्डर इसाक, चेल्सीका फरवार्ड कोल पाल्मर र आर्सनलका मिडफिल्डर डेक्लन राइसलाई पछि पारे । सलाहले २०२४-२५ को प्रिमियर लिग प्लेयर अफ द सिजन अवार्ड पनि जितेका थिए ।
यसैगरी एस्टन भिल्लाका मिडफिल्डर मोर्गन रोजर्स युवा खेलाडी घोषित भए । इङ्ल्यान्डका पूर्व प्रशिक्षक ग्यारेथ साउथगेटलाई फुटबलमा योगदान र राष्ट्रिय टोलीसँगको उपलब्धिका लागि मेरिट अवार्ड प्रदान गरियो । यता महिलातर्फ आर्सनलका मिडफिल्डर मारिओना काल्डेन्टेइ वर्ष खेलाडी तथा फरवार्ड ओलिभिया स्मिथ युवा वर्ष खेलाडी घोषित भए ।
